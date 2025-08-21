Jésica Rodríguez García, la ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, cobró 43.978,4 euros de las dos empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez donde fue enchufada por la trama del PSOE pese a no ir a trabajar. Así consta en los certificados -a los que ha tenido acceso OKDIARIO- que ambas entidades han remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

En concreto, la escort ganó 9.500,54 euros por seis meses en Tragsatec entre marzo y septiembre de 2021, mientras que percibió otros 34.477,86 por su vinculación previa a Ineco entre 2019 y 2021, según han indicado ambas empresas públicas ante el requerimiento del juez instructor. En el caso de Ineco, los abonos constan desde el 23 de marzo de 2019 hasta el 23 de diciembre de 2021, siendo la mayoría de los pagos mensuales de algo más de mil euros.

Uno de los audios del caso Koldo revelados por este periódico mostró, por ejemplo, a Jésica reconociendo que no cumplía con sus obligaciones laborales. «Yo nunca he trabajado en horario», así le exponía Jésica Rodríguez su situación laboral a Koldo García, ex asesor de Ábalos en el Ministerio, tras ser enchufada en Ineco. La joven le trasladaba así su malestar al estar una tercera persona preguntándole sobre su empleo por el que cobraba, pero en el que no hacía nada.

Certificado con los abonos de Tragsatec a Jésica remitido al juez.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron el teléfono móvil de Koldo en el que encontraron multitud de audios de Jésica en los que le expone su malestar en Ineco al pedirle, en un determinado momento, rendir cuentas sobre su trabajo.

Aquí la transcripción de uno de estos audios: «Ultimamente están un poco estúpidos, me están haciendo mandar el parte todas las semanas, he tenido ya que pedir qué días quiero de vacaciones. Me dice ‘es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de jornada de verano’, muy bien Joseba, es que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío, es que no sé, yo me quedo un poco flipando». Joseba García es el hermano de Koldo que ayudaba a Jésica con los partes.

Y prosigue la ex novia de Ábalos: «La pava esta ahora quiere que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina, qué días voy a trabajar a la oficina, por qué no voy a trabajar a la oficina, que le verifique otra vez las vacaciones que he cogido y no sé qué más hay también en el mail».

Certificado con los abonos de Ineco a Jésica remitido al instructor.

Tras su paso por la plantilla de Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, Jésica fue luego enchufada en Tragsatec, vinculada al Ministerio de Agricultura. En esta sociedad pública fue fichada como personal de confianza el 2 de marzo de 2021, según la investigación realizada por ka Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a partir de dispositivos móviles de los imputados.

«Oficial administrativo»

Según el Instituto Armado, Jésica firmó con Tragsatec «un contrato de trabajo temporal, como oficial 1ª administrativo, desde el 2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021». Sólo unos días antes, el 23 de febrero de 2021, Ábalos hizo partícipe a su asesor Koldo García de la situación laboral de Jésica a través de una captura de pantalla de la conversación que vía WhatsApp mantenía con ella. La joven le había compartido una imagen de su contrato en Ineco como auxiliar administrativo y le recordaba que estaba a punto de expirar. Koldo contestó a Ábalos que la ex pareja del ex ministro tenía que «pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses», a lo que éste le replicó: «Díselo».

En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Jésica Rodríguez admitió ante el juez que pasó a formar parte de Tragasatec tras este cruce de mensajes, después de sus más de dos años en Ineco, donde tampoco hizo nada, teniendo como superior inmediato al hermano de Koldo, Joseba García.