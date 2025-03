El director de Recursos Humanos y Organización de la empresa pública Tragsatec, Álvaro Aznar Forniés, que aparece en el contrato para enchufar a la ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, da clase de «liderazgo» y «políticas públicas» en la Universidad Complutense de Madrid. Este responsable y Alfredo Recalde Urbina, gerente de Contratación de Personal, son los dos nombres vinculados a Tragsatec, bajo tutela del Ministerio de Agricultura de Luis Planas, que figuran en el contrato de Jésica Rodríguez al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En su caso, Aznar Forniés compagina su cargo en esta entidad pública con la docencia en la Universidad Complutense, donde enseña, por ejemplo, en este curso 2024/2025 la asignatura de Liderazgo público y técnicas de dirección en el Máster en Gobierno y Administración Pública, o la de Ciencia Política 2: Instituciones y Estructuras de Decisión en el grado de Antropología Social y Cultural.

La materia que imparte Aznar Forniés en el citado Máster tiene como objetivo, según la descripción oficial, el «adentrarnos en el mundo del liderazgo, sus principales teorías y herramientas prácticas, enfocándonos especialmente en el liderazgo en las organizaciones públicas». «Para el desarrollo de este liderazgo público es necesario conocer y utilizar diversas técnicas y habilidades de dirección», añade la reseña.

Según su currículum, Aznar Forniés fue nombrado director de Recursos Humanos en Tragsatec -presidida por Jesús Casas Grande- en septiembre de 2020. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, estuvo previamente al frente de la Subdirección General de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura de Luis Planas.

Además, es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM en el Campus de Somosaguas desde el curso 2011-2012, impartiendo también asignaturas sobre Gestión Pública y Gobierno y Administración de las Comunidades Autónomas.

Contrato de Jésica en Tragsatec, con Álvaro Aznar Forniés como responsable.

En el curso 2020-2021, coincidiendo con la colocación de Jésica Rodríguez en Tragsatec a través del contrato donde consta su nombre, Aznar Forniés dio clase de Liderazgo público y habilidades directivas como asignatura optativa en el Máster Oficial en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid.

OKDIARIO preguntó al director de Recursos Humanos de Tragsatec sobre su firma en el contrato de Jésica y éste manifestó no haber recibido «ninguna orden» para la colocación de la ex novia del ex ministro Ábalos.

Entre las publicaciones de Aznar Forniés, hay una ponencia de 2011 titulada Causas y riesgos de la desafección política de los jóvenes, donde este licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza da lecciones frente a la «corrupción política y la impunidad de los corruptos». Hasta el punto que afirma: «A la ausencia de credibilidad de nuestros políticos se suma, en ocasiones, su tibieza a la hora de enjuiciar la responsabilidad política de los corruptos, llegando a encubrir la corrupción dentro de cada partido, denunciando la del contrario (el famoso ‘y tú más’)».

Como ha publicado este periódico, Aznar Forniés figura como responsable de Tragsatec en el «contrato de trabajo de duración determinada», en la categoría de «eventual por circunstancias de la producción», con el que Jésica Rodríguez quedó vinculada a Tragsatec por un periodo de seis meses para que desempeñara los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021». En la cláusula tercera, se decía, además, que habría un «periodo de prueba de tres meses».

Jésica cobró «1.060» euros al mes

Sin embargo, la ex novia del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez reveló el pasado 27 de febrero ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que si bien estuvo a sueldo de Ineco -otra empresa pública del Gobierno de Pedro Sánchez- y de Tragsatec, nunca la llamaron para acudir a trabajar. A la primera estuvo vinculada durante dos años, y a la segunda, los seis meses que recoge el citado contrato. Pese a no cumplir con sus obligaciones laborales, Jésica relató al instructor del Alto Tribunal que cobró «unos 1.060» euros mensuales. Como interlocutor tenía a Joseba García, contratado por Ineco en 2019 y hermano de Koldo García, el que era principal asesor de Ábalos.

La relación laboral ente Tragsatec y la joven, suscrita con fecha del 2 de marzo de 2021, era a «tiempo completo», con jornada laboral de lunes a viernes, y un horario semanal «según convenio». Jésica Rodríguez fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», indica el contrato.

Mientras que Ineco depende directamente del Ministerio de Transportes, por su parte, es la cartera de Agricultura de Luis Planas la que «tutela tanto Tragsa como Tragsatec». No obstante, el Grupo Tragsa, al que pertenecen ambas empresas públicas, está controlado accionarialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que capitanea la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista María Jesús Montero.

Entretanto, el Supremo ha pedido a Ineco y Tragsatec diversa documentación sobre la contratación de Jésica, y el PP ha citado a la joven para que comparezca el próximo 14 de abril en la comisión de investigación del Senado.