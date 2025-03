El hermano de Koldo al juez: «Ayudé a Jésica con los partes de trabajo, me asombró su vínculo con Ábalos»

El hermano de Koldo García, Joseba Barcía reveló detalles comprometedores sobre la contratación de Jésica Rodríguez en Ineco durante su declaración testifical ante el magistrado del Tribunal Supremo en el caso Koldo. Reconoció haber ayudado personalmente a Jésica Rodríguez, ex amante de José Luis Ábalos, con sus partes de trabajo, admitiendo su sorpresa cuando posteriormente conoció la relación sentimental que esta mantenía con el entonces ministro.

«Yo conozco a Jésica cuando ya está trabajando en Ineco», declaró Joseba García ante el magistrado. «Cuando me llama, quedamos en el despacho y es cuando realmente yo me entero que ella no tiene mucha idea respecto al tema del manejo del ordenador, porque desconocía cómo realizar los partes de trabajo», explicó la ex alto cargo, admitiendo implícitamente que la contratada carecía de las habilidades básicas para el puesto.

«Yo le enseño a hacer los partes de trabajo y le digo: Si en algún momento puntual necesito que me hagas alguna función, pues no te preocupes, que yo me pongo en contacto contigo», traslada el hermano de Koldo. Sostiene que recibió una llamada desde el departamento de Personal de Ineco informándole de que «si tenía una necesidad, podía tirar de esta persona». «Yo la llamo por teléfono y quedamos en el despacho», prosiguió.

Uno de los aspectos más llamativos de su declaración fue la descripción del régimen laboral de Rodríguez, quien «trabajaba por teletrabajo» desde casa. Cuando el fiscal le preguntó si había comprobado si Rodríguez efectivamente realizaba algún trabajo, el hermano de Koldo respondió: «El primero lo hizo conmigo», pero admitió no haber visto «ninguno más» después.

Durante el interrogatorio, el hermano de Koldo reveló también cómo se enteró de la relación entre Jésica y el ministro: «Parece que tenían una especie de relación, chismorreos… Yo me quedo un poquito coartada, o sea, yo no sabía, yo me quedo un poquito como diciendo ‘Vaya qué bien…’».

Por su parte, Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif detalló cómo se produjo el proceso de contratación, revelando un sistema de colocación de personas afines. La ex dirigente empresarial dice que Koldo García le presionó para meter en plantilla a Jésica Rodríguez y a Joseba García, su hermano. «El hermano de Koldo quería trabajar en seguridad, y yo le dije que debía pasar por el procedimiento», declaró Pardo de Vera confirmando que existió tal solicitud.

«Di traslado a un inspector»

Por su parte, Carlos Moreno, director de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, admitió en el Supremo haber gestionado un aplazamiento fiscal para empresas vinculadas a Víctor de Aldama tras recibir presiones por parte de Koldo García. En su testifical reconoció haber recibido mensajes apremiantes del asesor de Ábalos solicitándole que interviniera.

«Buenas noches, por favor, llámame cuando puedas. Me está quitando la vida estos temas. Me está generando un problema personal. Ayúdame y en cuatro años sólo te llamaré para cenar juntos con los de Ferraz. Si puedes llámale para su tema, aunque sea tarde», decía uno de los mensajes de Koldo leído durante la declaración.

El ex alto cargo confirmó haber recibido el WhatsApp que desveló OKDIARIO en el que Aldama proponía: «La deuda está en este momento en 550.000 euros más o menos. Podríamos pagar 250.000, el resto en un convenio a 5 años si puede ser». Buscaba un trato preferencial.

Aunque Moreno ha intentado minimizar su intervención, afirmando que se limitó a «dar traslado» al asesor Ignacio Granado, inspector de Hacienda, ha quedado patente que utilizó su posición para agilizar el trámite fuera de los cauces habituales. El fiscal Alejandro Luzón le hizo notar lo extraño que resultaba que, tras la gestión, no se interesó por su resultado ni hubiera informado a Aldama.

Moreno ha confirmado conversaciones telefónicas con Aldama y «dos o tres entrevistas personales» que, según ha intentado justificar, tenían como objeto el aeropuerto de Ciudad Real, la compra de un edificio ministerial en venta en la calle María de Molina, y el aplazamiento de la deuda tributaria.

El jefe de gabinete de María Jesús Montero negó categóricamente haber recibido 25.000 euros a cambio de sus múltiples gestiones, contradiciendo así la declaración previa de Aldama, quien afirmó que Koldo García le había entregado un sobre con dinero en su presencia.

Sistema de comisiones

Otro testigo, el empresario Israel Pilar Ortiz reveló al juez detalles sobre el sistema de comisiones que operó durante la adquisición de mascarillas en plena pandemia. Admitió recibir cuantiosas sumas por su intermediación en la compra de material sanitario.

«Cobré por las labores de buscarlos», confesó cuando el instructor le preguntó sobre si había percibido alguna comisión por su participación en las operaciones de compra de mascarillas, confirmando que la empresa encargada de la logística le pagó por sus servicios.

El empresario detalló cómo Aldama lo contactó «el primer o segundo día» del confinamiento para pedir ayuda en la búsqueda de proveedores de mascarillas, respiradores y EPIs. «La verdad es que me sorprendió, pero bueno, él sabía que teníamos contactos por lo que nos dedicamos en temas de tecnología en diferentes ámbitos», explicó. Así se formó «un grupo de empresas» para gestionar la operación que terminó facturando millones al Estado.

Especialmente significativo ha sido el testimonio sobre los mensajes cruzados con otro empresario, que evidenciaban conocimiento de las conexiones entre los contratos y favores personales para altos cargos, incluido el alquiler de «una casa para el que fue ministro».

Contratos con constructoras

Por su parte, el presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras, confirmó conocer a Koldo García y Víctor de Aldama pero niega que actuaran como intermediarios en adjudicaciones de obra pública. Desveló reuniones con el director general de Carreteras, Javier Herrero, «tres o cuatro veces seguro», pero no por la intervención de Aldama.

El empresario reconoció que conoció a Koldo García cuando acudió al Ministerio de Transportes para solicitar una reunión con Ábalos, con el objetivo de resolver problemas con una obra del túnel bajo el Guadalquivir, un proyecto de 400 millones que incluía una tuneladora de 25 millones.

«Cuando llego al ministerio, me recibe un asesor del ministerio, que es el señor Koldo García. Le cuento el caso y él me dice que quiere ayudar. Me dijo que como ayudante o como asesor del ministerio, lo único que pretendía era ayudar a que las cosas fluyeran y que el ministerio salieran las cosas bien», desarrolló el empresario.

Tras cesar Koldo como asesor en 2021, Contreras le contrató pagándole 8.000 euros mensuales y una compensación adicional de 24.000 euros. Según declaró, Koldo García supuestamente aportaría sus contactos internacionales para facilitar la entrada del grupo constructor en mercados de América Latina.