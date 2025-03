Éste es el documento que prueba que el periodo de prueba de Jésica en Tragsatec era de 3 meses

OKDIARIO muestra hoy el documento que demuestra que el periodo de prueba de Jésica Rodríguez, la estudiante de Odontología que fue pareja de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, en la empresa pública Tragsatec fue de tres meses. Un lapso de tiempo que la joven superó pese a que, como ella misma confesó ante el Tribunal Supremo, no cumplía con sus obligaciones laborales, es decir, que no iba a su puesto de trabajo.

El documento que hoy desvela en exclusiva este medio es el «contrato de trabajo de duración determinada», en la categoría de «eventual por circunstancias de la producción», que le vinculó a la mencionada Tragsatec por un periodo de seis meses para que desempeñara los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021».

Tragsatec es una empresa pública de ingeniería que forma parte del grupo Tragsa. En el contrato que muestra OKDIARIO, se especifica que la actividad económica de la empresa es la de «servicios técnicos de ingeniería». En el contrato realizado a Jésica Rodríguez García figura que se la contrata para que preste sus servicios como «oficial 1ª administrativo» a tiempo completo, con una jornada de trabajo no explicitada («s/c horas semanales») comprendiendo semanalmente de lunes a viernes. El contrato tendría validez por un periodo de seis meses, del 2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021.

La que fuera amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», según se recoge en el contrato.

Como encargados de Tragsatec que suscribieron la contratación de Jésica, se cuentan Álvaro Aznar Forniés, en calidad de director de Recursos Humanos y Organización, y Alfredo Recalde Urbina, gerente de Contratación de personal. El máximo responsable de Tragasatec era el aún hoy presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, cercano al PSOE y ex alto cargo el Gobierno de Asturias que presidió Javier Fernández.