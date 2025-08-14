El Neman sella la remontada en los penaltis y es el rival del Rayo en la previa de la Conference

El Rayo Vallecano ya sabe el sello que pondrá en su pasaporte. Será bielorruso, pues se enfrentará en la última ronda previa a la liguilla de la Conference contra el Neman Grodno. Sellaron su clasificación con una remontada agónica. Faltaban diez minutos cuando necesitaban dos goles para igualar la eliminatoria y forzar la prórroga al menos. Ahí aparecieron Borubaez y Pantya vestidos como héroes.

El Neman, después de haber conseguido en cuatro minutos lo que no había podido lograr en 86, chocó contra sí mismo. Mads Mikkelsen fue expulsado y los bielorrusos se juntaron para aguantar el resultado y llegar a una tanda de penaltis liberadora. Pleno de lanzamientos y un fallo del Klaksvík condenó al conjuntó de las Islas Feroe y certificó la remontada del conjunto bielorruso.

La ida de la eliminatoria entre el Neman Grodno bielorruso y el Rayo Vallecano se disputará el 21 de agosto en Hungría, mientras que la vuelta será el 28 del mismo mes en Vallecas.

Noticia en desarrollo…