Nueva búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desaparecido, uno de los mayores misterios de la aviación

El Gobierno malayo y la compañía especializada en exploración marina Ocean Infinity han iniciado oficialmente una nueva fase de búsqueda de los restos del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de 11 años con 239 personas a bordo. La pérdida de este vuelo constituye sin duda uno de los mayores misterios de la aviación.

Un portavoz de Ocean Infinity confirmó este martes que, con el respaldo del Ejecutivo de Malasia, se ha reanudado la operación para localizar el avión perdido.Dado lo delicado del asunto, con tantas familias afectadas que han pasado por tan dramática situación, cualquier comunicación oficial se canalizará exclusivamente a través del Gobierno malayo.

Esta reactivación llega tras el anuncio del Ministerio de Transporte malayo a principios de diciembre, que detalló que las labores se extenderían durante 55 días de forma intermitente en áreas concretas del océano Índico, basadas en un contrato de tipo «no hallazgo, no pago» firmado con Ocean Infinity —la misma empresa que lideró una búsqueda infructuosa en 2018—.

En esta misión se emplearán vehículos autónomos submarinos, drones de gran profundidad y sistemas avanzados de sondeo para cubrir una zona prioritaria de 15.000 kilómetros cuadrados en el fondo marino, seleccionada según los análisis más recientes de datos satelitales y oceanográficos.

La operación anterior, iniciada en marzo de este año, tuvo que suspenderse poco después por condiciones meteorológicas adversas. Bajo el acuerdo actual, Ocean Infinity podría recibir hasta 70 millones de dólares del Gobierno malayo sólo en caso de localizar los restos.

El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 que cubría la ruta de Kuala Lumpur a Pekín el 8 de marzo de 2014, perdió contacto con el control aéreo tras desviarse deliberadamente de su trayectoria planificada, según concluyó el informe oficial de investigación. Éste señaló una manipulación intencionada de los controles que sacó al avión de su ruta, aunque no identificó a los responsables ni explicó las causas definitivas del incidente.

A pesar de exhaustivas búsquedas multinacionales y el hallazgo de algunos fragmentos confirmados en costas africanas e islas del Índico, el paradero exacto de la aeronave y lo ocurrido a bordo sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna, sin respuestas concluyentes para las familias de las víctimas.

No se ha revelado la localización precisa del área de búsqueda actual. A bordo viajaban 12 tripulantes malayos y 227 pasajeros, en su mayoría de nacionalidad china y malaya, junto con ciudadanos de otros países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Esta nueva etapa renueva la esperanza de obtener cierre para los afectados tras más de una década de incertidumbre.

Cómo desapareció el vuelo MH370 de Malaysia Airlines

El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 rotulado con el vuelo MH370 partió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 pasajeros a bordo, pero nunca llegó a su destino. Desapareció repentinamente de las pantallas de radar de los controladores en pleno vuelo. La búsqueda internacional que se organizó para hallar el avión fue la mayor de la historia de la aviación.

El último mensaje del comandante fue tranquilo; se recibió a las 1.19 horas y 30 segundos desde la torre de control: «Buenas noches, Malasia tres siete cero». La aeronave, que acababa de despegar, avanzaba por la ruta establecida a la altitud y velocidad preestablecidas.

Sesenta y seis segundos después, el misterio: todos los transpondedores del avión se apagan, alguien interrumpe todas las comunicaciones con el mundo exterior: es en un minuto y seis segundos donde se encierra el mayor enigma de los últimos once años.

Lo que se sabe que pasó

Los satélites militares reconstruyeron lo que sucedió: el piloto automático se apagó y el avión se inclinó bruscamente hacia la izquierda en dirección suroeste hacia África en lugar de noreste hacia China.

La última pista es una anomalía sonora procedente del Océano Índico y a partir de ahí se presume el impacto del avión con el agua. Se supone hasta ahora porque, a pesar de una monstruosa búsqueda bajo el océano, todavía no hay rastros reales de los restos del cuerpo central de la aeronave. Algunos escombros fueron encontrados, tiempo después, en las costas de África.

El piloto en el punto de mira

Las investigaciones descartaron la hipótesis del problema técnico del avión y la de un acto terrorista. Todo parece conducir, aunque sin certezas, a un gesto extremo del piloto Zaharie Ahmad Shah, comandante del MH370 de Malaysia Airlines y principal sospechoso del siniestro. Sus intenciones quedarán para siempre enterradas bajo el mar: el comandante nunca dejó ningún mensaje a su mujer y sus tres hijos, aunque tampoco esta teoría fue confirmada, por lo que la única conclusión a fecha de hoy es que sigue sin saberse qué pasó realmente con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

Ante la falta de respuestas, las investigaciones se suspendieron, pero 11 años después, las familias de los pasajeros, que siguen exigiendo Justicia, asisten con esperanza a este nuevo intento por recuperar los restos del avión para poder cerrar el peor episodio de sus vidas.