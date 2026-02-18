La diputada de Podemos, Ione Belarra, ha tenido la oportunidad de intervenir este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero en lugar de denunciar la presunta agresión sexual por la que está imputado el DAO de la Policía Nacional, la líder de extrema izquierda, adalid del movimiento Metoo, ha preferido hablar del precio de los huevos de Mercadona y tachar de «ser despreciable» al dueño de la compañía valenciana, Juan Roig.

Belarra ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si sigue «pensando que el salario mínimo no es un salario de subsistencia en España» y ha repasado en su segunda intervención una lista de medicamentos entre los que se encuentran el ibuprofeno o el Enantyum, los que «Concha y las otras trabajadoras del Sistema de Atención a domicilio se desayunan cada mañana» para «poder aguantar el dolor insoportable en las manos, piernas y espalda que supone tener que mover a personas dependientes que pesan más que ella sin grúa y sin ayuda».

Después de ello, Belarra ha incidido en que las trabajadoras mencionadas «tienen que pagar el alquiler» con el dinero del Salario Mínimo Interprofesional, que asciende a 1.221 euros en España y ha pasado a hablar de que también «tienen que hacer frente a una cesta de la compra que cada vez está más cara».

Ahí, la podemita ha querido poner un ejemplo, el de «los huevos de Mercadona», que, según ha reflejado, «hace un año costaban un poquito más de dos euros y ahora cuestan ya más de tres euros». Para argumentar esta subida, Belarra no ha perdido la oportunidad de insultar a Juan Roig, dueño de Mercadona. «Casi un 50% más porque ustedes han permitido que ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación», ha dicho, en el Congreso.

«No sé si consiguen entender lo que tratamos de decirles desde hace mucho tiempo, que la gente no puede vivir así, que la gente está asfixiada, que la gente no puede más con esta precariedad y estos salarios», ha añadido Belarra, que horas después de la dimisión del DAO imputado por agresión sexual, no ha mencionado, en el Congreso y ante el Gobierno, este caso con el que España alucina desde la tarde del martes, cuando OKDIARIO adelantó en exclusiva la imputación del entonces nº 1 de la Policía Nacional.