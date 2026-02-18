Bronca en el Congreso: Armengol pierde los nervios ante los gritos de «¡Marlaska dimisión!»

El Partido Popular en el Congreso ha provocado una gran bronca en el hemiciclo al grito de «¡Marlaska, dimisión!» contra el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ello, después de que OKDIARIO desvelara en primicia la imputación del jefe de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, por una presunta violación a una subordinada.

El estruendo provocado por la bancada popular en el Pleno ha llevado a la presidenta socialista de la Cámara Baja, Francina Armengol, a tener que calmar los ánimos de los presentes. En un intento de silenciar las quejas de los diputados del PP, les ha pedido que dejaran «de maltratar el mobiliario de la casa» así como «la imagen» de la institución.

El aciago esfuerzo de la tercera autoridad del Estado por mantener el control del Congreso llegaba tras haber permitido durante más de dos minutos en una sucesión tanto de gritos de «¡Dimisión, dimisión!» por parte de los de Feijóo contra el ministro Marlaska. Pero también, tras haber admitido los aplausos y las ovaciones por parte de los socialistas en favor de éste.

La bronca del titular de Interior ha llegado instantes después de poner fin a su «debate» contra la diputada del PP, Míriam Guardiola, quien en su turno de intervención ha instado al ministro a presentar su dimisión tras le escándalo destapado en primicia por este periódico y mismo, que pone el foco en la gestión de su Ministerio por intentar ocultar una presunta violación del jefe de la Policía Nacional contra una subordinada del cuerpo policial.

Lo cierto es que el momento de máxima tensión ha llegado después de que Marlaska manifestara su intención de presentar su dimisión siempre y cuando «la propia víctima» que ha presentado la denuncia contra el el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, no se hubiera «sentido protegida» o, por el contrario, sintiera que él mismo «le ha fallado».

Para Marlaska, «los hechos denunciados son de tal gravedad» que, conocidos inmediatamente en la tarde de este martes, se procedió a exigir la renuncia y dimisión del alto mando de la Policía. Unas declaraciones, las del ministro, con las que ha eludido tener más responsabilidades en la materia y mismas, con las que negado haber conocido la denuncia hasta que se conoció en los medios de comunicación.

En este sentido, ha retado a todos los miembros del PP a demostrar que él tenía conocimiento de los hechos. «Digan fuera de este hemiciclo que el ministro de Interior conocía los hechos y no actuó, porque entonces, nos veremos en otras instancias», ha amenazado dirigiéndose a la bancada popular.

«Los hechos son de tal gravedad que, evidentemente, no voy a asumir calumnias de este tipo», ha proseguido. Acto seguido, se ha apoyado en que ningún sindicato policial así como ningún medio habían escuchado antes asuntos «de esa gravedad».

«No generen una cortina que pueda poner en tela de juicio el compromiso de la Policía Nacional y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en cualquier tipo de violencia contra las mujeres», ha proseguido.