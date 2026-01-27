Frente Obrero sonroja a Belarra por la regularización de ilegales: «Os burláis de los españoles»

La organización política Frente Obrero, ha sacado los colores a la líder de Podemos, Ione Belarra, horas después del acuerdo entre los extremistas de la izquierda y el PSOE para la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales con un decretazo que les permite evitar la votación en el Congreso de los Diputados, donde podrían tumbar la medida. Una militante de la formación liderada por Roberto Vaquero se ha dirigido a Belarra asegurando que se están «burlando de los españoles» por no someter a referéndum la medida, ante lo que la podemita no ha sabido argumentar.

«¿Por qué os dais tanta prisa para regular inmigrantes pero no os dais tanta prisa para ayudar a los españoles con el tema de la DANA, de los incendios y con muchos otros temas?», ha preguntado Frente Obrero a Belarra, a la salida del Congreso de los Diputados. «¿Por qué esto lo aprobáis rápido y corriendo?», ha insistido la dirigente de Podemos.

Belarra ha tratado de responder y eludir responsabilidades, intentando integrarse entre el sindicato de inquilinos. «No estoy dando un canutazo», ha repetido la podemita, quien ha llegado a llamar «maleducada» en dos ocasiones a la miembro de Frente Obrero, en un vídeo que la asociación ha compartido a través de las redes sociales.

Frente Obrero ha insistido preguntando a Ione Belarra sobre «por qué Sánchez no decretó el nivel de emergencia III» en la DANA y sin embargo en lo que respecta a la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales «no hay burocracia y se salta todos los votos del pleno».

«¿Te parece bien destruir lo que es España, meter a miles y miles de inmigrantes ilegales que hay gente que no trabaja, que ni siquiera es compatible con nuestras culturas?», ha continuado la representante de la organización, en sus preguntas a Belarra. «La gente quiere que respondas. ¿Por qué no lleváis este tipo de cuestiones a un referéndum y que la gente decida?», ha añadido.

Los representantes del sindicato de inquilinos han tildado de «acoso» las preguntas del Frente Obrero a Ione Belarra. «Hay feministas que os han dicho que estáis promoviendo el velo en las escuelas y ahora pretendéis regularizar miles y miles de inmigrantes», ha contestado la entrevistadora a la diputada de Podemos, para a continuación describir como «una broma» y «una barbaridad», la medida de regularización de ilegales.

«Os estáis burlando de los españoles, cuando los españoles lo necesitan no estáis», ha continuado, asegurando que el Gobierno y Podemos «han aprobado esto sin contar con la opinión de los españoles, que no quieren que regularicéis tantos inmigrantes». «Sois unos racistas», ha respondido Belarra, que se ha llevado la contestación en este cara a cara. «Racistas sois vosotros que llamáis a la guerra racial», ha replicado la representante del frente.