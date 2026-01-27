Irene Montero admite que la regularización de inmigrantes tiene un precio: «El PSOE ha pedido discreción»

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, ha confirmado este martes que «hay algo a cambio» del acuerdo al que ha llegado su formación con el PSOE para la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales con un decretazo. Sin embargo, la podemita no desvela qué es, alegando que el partido que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les ha pedido «discreción».

Montero descarta que la moneda de cambio en el acuerdo con el PSOE sea el apoyo al aumento del gasto en Defensa o a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, celebra la regularización, en un pacto cerrado horas antes de la votación del decreto ómnibus de este martes en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo, además del apoyo de Podemos, también necesitará los en teoría improbables votos de Junts para sacar adelante la medida.

La eurodiputada de Podemos ha dicho que en su partido tienen «la obligación legal de garantizarles derechos y eso es lo que es esta regularización, que esperamos que llegue a todas las personas sin papeles en España que estuvieran aquí antes del 31 de diciembre del 2025», en unas declaraciones concedidas a la Cadena Ser. Irene Montero sí ha querido dejar claro que el apoyo al Gobierno en los Presupuestos no se dará ya que Sánchez «no puede contar con Podemos» mientras no se bajen los alquileres por ley y no se deje de invertir en armas.

Asimismo, Montero ha criticado que si el PSOE no tiene un partido como Podemos que «aguanta el chaparrón mediático» y puede negociar, por ellos mismos no hubiesen hecho esta regularización, ya que, a su juicio, la han hecho porque querían algo a cambio.

Preguntada por si dicho acuerdo es un paso hacia que Podemos se sienta a negociar el traspaso de competencias en inmigración para Cataluña, ha expresado que es uno de los elementos que la formación morada considera «fundamental» para que el traspaso no refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes, textualmente.

El decreto ómnibus

La votación del decreto ómnibus de este martes contará, presumiblemente, con el apoyo de Podemos tras el acuerdo para la regularización de inmigrantes ilegales, sellado el lunes. Entre las medidas que se propondrán, en un mismo paquete, a referéndum, se encuentra la prórroga de las ayudas al transporte, por un lado, y para subir las pensiones y prorrogar también las medidas, de diversa índole, conocidas como «el escudo social».

De no convalidarse esas medidas contenidas en el llamado decreto ómnibus y que entraron en vigor desde el momento en que fueron aprobadas en diciembre, decaerían y serían anuladas de inmediato. El Gobierno de Pedro Sánchez, además de los votos de Podemos y del resto de socios parlamentarios, necesitan el apoyo de Junts, que ya deslizó a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que no aprobará las medidas del decreto tras romper relaciones con el Ejecutivo central hace unas semanas.