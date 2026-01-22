Gritos de «Irene Montero, quítate el velo» en la manifestación por la democracia en Irán frente al Congreso

Diversos colectivos de la diáspora iraní y organizaciones defensoras de los derechos humanos se han movilizado en Madrid para denunciar la represión en Irán y mostrar su apoyo a las protestas que continúan en el país.

En una de las concentraciones frente al Congreso de los Diputados, decenas de manifestantes se han acordado de Irene Montero con esta consigna: «Irene Montero, quítate el velo».

Las personas que allí se han reunido han reclamado que regrese la democracia a Irán y no han olvidado el silencio de la ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos con la situación que viven las mujeres en Irán.

Los participantes en las manifestaciones han coreado consignas a favor de la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales. Con pancartas, banderas iraníes y lemas como «Mujer, vida, libertad», los asistentes reclamaron una mayor implicación de la comunidad internacional ante la situación que vive el país persa.

Los organizadores explican que las protestas responden a la grave crisis política y social que atraviesa Irán, marcada por la represión de las movilizaciones ciudadanas, las detenciones masivas de opositores y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades que han provocado miles de muertos.

Las movilizaciones también han servido como punto de encuentro para distintas sensibilidades políticas dentro de la oposición iraní en el exilio, unidas por la denuncia de la represión y la exigencia de un futuro democrático para el país.

Estas protestas se suman a una serie de actos celebrados en los últimos meses en varias capitales europeas, reflejando el papel activo de la diáspora iraní y de los movimientos solidarios en la presión internacional contra el régimen de Teherán.