El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que someter a votación este martes la convalidación de los dos últimos decretos que aprobó el 23 de diciembre, para prorrogar las ayudas al transporte, por un lado, y para subir las pensiones y prorrogar también las medidas, de diversa índole, conocidas como «el escudo social». De no convalidarse esas medidas contenidas en el llamado «decreto ómnibus» y que entraron en vigor desde el momento en que fueron aprobadas en diciembre, decaerían y serían anuladas de inmediato.

Las medidas del decreto ómnibus

Las medidas concretas contenidas en los dos decretos son las siguientes:

Ayudas al transporte

Desde el 1 de enero y durante todo el año 2026 se mantendrán las bonificaciones establecidas en 2025 para el transporte público.

establecidas en 2025 para el transporte público. Se mantiene la gratuidad del servicio estatal de autobuses

del servicio estatal de Se aplica el 40% en los abonos de 10 viajes

en los de Se aplica el 50% de bonificación en el abono mensual de transportes

Se pone en marcha del «abono único» (60 euros mensuales y 30 € para menores de 26 años) para todo el territorio nacional, para autobuses interregionales, redes de cercanías ferroviarias y trenes de media distancia

Con respecto al «decreto ómnibus» que reúne bajo un mismo texto legislativo el incremento de las pensiones y todo el paquete conocido como el «escudo social», contempla las siguientes medidas en su articulado:

Aumento de las pensiones

Se establece una subida general del 2,7% de las pensiones desde el 1 de enero de 2026 y se modifica la cuantía a percibir por casi 13 millones de pensionistas y beneficiarios de otras ayudas.

de las pensiones desde el 1 de enero de 2026 y se modifica la cuantía a percibir por casi 13 millones de pensionistas y beneficiarios de otras ayudas. Las pensiones mínimas , sin embargo, registran un aumento de entre el 7% y el 11,4% en caso como las pensiones mínimas cuyo perceptor tiene cónyuges a cargo, o en casos de viudedad con cargas familiares.

, sin embargo, registran un aumento de en caso como las pensiones mínimas cuyo perceptor tiene cónyuges a cargo, o en casos de viudedad con cargas familiares. Se engloban también en este segmento las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras medidas incluidas dentro del llamado «escudo social» como son la prohibición por ley de la ejecución de desahucios para colectivos vulnerables , así como también se prohíbe el corte de suministros como agua o luz en aquellas viviendas donde habiten

y el y otras medidas incluidas dentro del llamado «escudo social» como son la por ley de la ejecución de , así como también en aquellas viviendas donde habiten En este mismo decreto se actualizan las bases de cotización del sistema de la Seguridad Social y la tabla de cotizaciones de los trabajadores autónomos.

El decreto ómnibus da cabida además a las exenciones fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos así como a la exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivadas de los incendios forestales registrados en diversas Comunidades Autónomas durante el verano de 2025.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido la modalidad del «decreto ómnibus» para incluir todas estas medidas en él y someterlo a una única votación, de igual manera que lo hizo el año pasado al englobar en el decreto que establecía el decreto de aumento de las pensiones el resto de acciones de diversa índole incluidas en el «escudo social».

Hace un año el decreto inicial fue rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, con lo que el Ejecutivo tuvo que volver a rehacerlo y presentarlo en febrero, para evitar, entre otras cosas, tener que reclamar las cuantías del aumento de las pensiones que ya habían sido abonadas en el mes de enero.

La no convalidación del decreto, si el Gobierno no logra sumar la mayoría en la votación, supondría la anulación de todas las medidas contenidas en el mismo y obligaría al Ejecutivo a reclamar los pagos del incremento de las pensiones ya realizados. El Gobierno podría también intentar rehacer el decreto en un plazo breve de tiempo y como ya hizo el año pasado, volver a presentarlo para recabar nuevos apoyos que le permitan sortear la reclamación del incremento abonado a los pensionistas.