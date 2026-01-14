Sánchez chantajea al PP al colar ayudas a los inquiokupas en el megadecreto que revaloriza las pensiones

El Gobierno volverá a intentar chantajear al PP vinculando la revalorización de las pensiones a las ayudas a los inquiokupas. Así consta en su decreto ómnibus que prevé avalar con el apoyo de sus socios el próximo 27 de enero en el Congreso de los Diputados. Los de Sánchez pretenden forzar el voto del Partido Popular o, de lo contrario, responsabilizarle de la congelación de las pensiones.

Una vez más el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto mezclar en un mismo real decreto la actualización de la subida de las cotizaciones sociales a los pensionistas con otras medidas como la que busca favorecer la protección de los inquilinos en situación de impago -los inquiokupas-, la prórroga de las ayudas al transporte público o la moratoria del bono social eléctrico, entre otras.

Así consta en el texto que el Gobierno anunció el pasado 24 de diciembre y que pretende sacar adelante en el próximo pleno que, de manera extraordinaria, se celebre a finales de este enero en el Congreso. Un real decreto para el que además los de Sánchez esperan lograr el respaldo de todos sus socios del bloque de izquierdas, incluido el grupo independentista Junts, que viene manteniendo además a la coalición PSOE-Sumar en esta legislatura.

Lo cierto es que no es la primera vez que el líder socialista del Ejecutivo recurre a la fórmula conocida como decreto ómnibus. Una herramienta que se ha convertido ya en habitual para los de Sánchez y que, como único objetivo, busca concentrar todas sus propuestas en una misma a fin de evitar nuevas derrotas parlamentarias debido a la falta de mayorías estables en el Parlamento.

Ello, además, en un intento por ganarle el relato a la oposición que lidera el PP y proyectar el discurso de que los populares se muestran contrarios a apoyar con sus votos medidas del Gobierno de amplio consenso, como lo son, en este caso, la revalorización de las pensiones. Una medida que, sin embargo, beneficia a casi más de 6,4 millones de personas en España.

Contra un decreto «trampa»

Fuentes de la Mesa del Congreso confirman a OKDIARIO que el decreto se votará de manera íntegra. En caso contrario, si es tumbado por la mayoría de los grupos presentes en la Cámara, podrá ser «troceado». En este caso, se propondría para una segunda votación para ser tramitado como Proyecto de Ley.

Una vía de escape, apuntan estas mismas fuentes parlamentarias, que nunca ha podido llegar a materializarse aun a pesar de contar con un voto mayoritario favorable.

El decreto «trampa», tal y como han venido calificando dentro del Grupo Popular a conversaciones con este periódico, no es otro que un «chantaje parlamentario» del Gobierno que tienen como único objetivo forzar el «no» de los de Feijóo a la revalorización de las pensiones en caso de vincular su subida a otro tipo de cuestiones, el escudo social, como por ejemplo la que beneficie a los inquiokupas.

En este sentido, sostienen que la estrategia de los de Sánchez pase por un intento de «aprovechar» el decreto de la subida de las pensiones para «colar» otro tipo de medidas que, debido a la debilidad parlamentaria que presenta el Gobierno de coalición en el Congreso, no podrían superar un debate por separado.