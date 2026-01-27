Bronca en el Congreso: un diputado de Vox llama «asesino» al Gobierno entre los aplausos de su bancada

José María Figaredo, diputado de Vox, ha provocado en su intervención una gran bronca en el Congreso de los Diputados, después de llamar «asesinos» a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez entre aplausos de su bancada. El dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal ha sido llamado al orden tras negarse a retirar esta acusación.

Figaredo ha intervenido desde el estrado en el pleno de este martes, en la Cámara Baja, y ahí ha castigado al PSOE por traer «la ruina y la vergüenza» a los españoles. Tras ello, el diputado de Vox ha pedido a los miembros del Gobierno que «dimitan de una vez» y que se pongan «a disposición judicial», para terminar llamándoles «asesinos», visiblemente enfadado.

El resto de diputados de Vox presentes en el Congreso de los Diputados han comenzado a aplaudir las palabras de Figaredo, durante más de medio minuto, hasta el punto de que el vicepresidente de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha tenido que esperar para intervenir hasta la finalización de estos aplausos desde la bancada del partido verde.

«Señor Figaredo. Le pido que retire esa última aseveración de llamar asesinos, en base al reglamento. Sino, le tendré que llamar al orden», ha advertido Gómez de Celis, como reacción a las palabras del miembro de Vox. Figaredo ha intentado entonces intervenir hablando de «la corrupción», pero una vez apagado su micrófono, se ha marchado en dirección a su escaño.

El vicepresidente de Congreso de los Diputados ha anunciado a continuación la medida tras las palabras de José María Figaredo. «Será retirada del diario de sesiones y le llamo al orden por primera vez», ha comunicado, en referencia al término «asesinos» utilizado por el miembro de Vox para señalar al Gobierno.

La diputada del PSOE, Elisa Garrido, ha intervenido a continuación de Figaredo y se ha referido al incidente recordando que el Congreso de los Diputados debe ser «el templo de la palabra». Además, ha tachando de «maleducado» al diputado de Vox. «Va de malote porque no tiene argumentos», ha dicho. «Cuanto más eleva el tono un diputado, menos argumentos tiene. Y usted es la mayor exponente de esa falta de argumentos», ha añadido Garrido.