Zasca de Abascal: «No inspeccionaban las vías porque estaban viendo si tenemos la baliza en el coche»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha retratado al Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse los fallos en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que han provocado numerosos incidentes en los últimos días, incluida la tragedia de Adamuz donde perdieron la vida 45 personas. «No inspeccionaban las vías porque estaban inspeccionando el lenguaje que usamos, las redes sociales y si tenemos la baliza en el coche», ha escrito el líder de la formación conservadora en sus redes sociales.

Abascal ha señalado que la corrupción mata y que en España ya ha matado. «La mafia de Sánchez ha matado a 45 personas», ha dicho el dirigente político responsabilizando directamente al Ejecutivo socialista de poner en peligro la vida de millones de españoles.

En su mensaje el presidente de Vox ha acusado directamente al Gobierno de desviar recursos que deberían destinarse a la seguridad ferroviaria para perseguir a la oposición y a toda la ciudadanía a través de la vigilancia del lenguaje, las redes sociales o la inspección de las balizas.

Abascal ha concluido calificando al Gobierno como «una mafia» y «una plaga» que hay que «fumigar». Las palabras del líder de Vox llegan en un momento de máxima tensión política y cuando arrecian las críticas contra la gestión de las infraestructuras por parte del Ministerio de Transportes, actualmente en manos de Óscar Puente.

Este mismo lunes ha habido una nueva jornada de caos en Rodalies de Cataluña, que ha suspendido la circulación de ferrocarriles por segunda vez este a las 07:24 horas tras una nueva incidencia en el centro de control de Adif de la Estación de Francia (Barcelona).

Después de suspenderse el servicio hacia las 06:30 horas, apenas media hora después de su recuperación tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control, el gestor de infraestructuras y Renfe anunciaban la resolución de la incidencia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha culpado del caos ferroviario en los días posteriores a los trágicos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Barcelona, ambos con víctimas morales, a un «ciberataque». Puente no ha querido descartar esta hipótesis en lo que respecta a la incidencia que ha dejado este lunes sin servicio los trenes de Rodalies en Cataluña.

Si bien ha asegurado que no quiere «alimentar nada» y que aún «no se sabe» con certeza lo que ha podido ocurrir, Óscar Puente ha dado validez a que «una de las hipótesis» es la del ciberataque. «No sé quien era que habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis, de ciberataque, pero yo tampoco quiero aquí decir nada, porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido, es una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo», ha afirmado el titular de Transportes.