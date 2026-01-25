El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado tan sólo tres minutos a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 víctimas mortales, en su mitin de campaña este domingo en Aragón de 24 minutos. Y lo ha hecho para blindar al cuestionado ministro de Transportes, Óscar Puente: «Está dando la cara».

Así lo ha destacado en un acto de campaña en Huesca, en el que ha arropado a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, quien comenzó el viernes la campaña publicando un tuit donde decía que había estudiado en la «Universidad de Teruel», que no existe, y después lo borró.

«Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer minuto de esta tragedia». Al mismo tiempo que Sánchez pronunciaba estas palabras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamaba en una rueda de prensa en la sede del PP, la dimisión «inmediata» de Puente por «mentir en mitad de una tragedia a la cara de los españoles». Tellado ha acusado al Gobierno de mentir y «ocultar información» sobre el accidente ferroviario en Adamuz.

También esta mañana el presidente de ERC, Oriol Junqueras, socio del Gobierno de Sánchez, ha pasado a la ofensiva y ha pedido la dimisión de Puente por la crisis en Rodalies, que mantiene suspendido su servicio este domingo, y también la de la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Ve brotes verdes, como Zapatero

El presidente del Gobierno también ha asegurado que España no está a la cola de Europa, sino que es «la semilla de una nueva Europa que va a crecer y germinar en los próximos años», gracias también «al aporte» de su «Gobierno de coalición progresista». De esta forma, sus palabras recuerdan al discurso del ex presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando sumidos en la peor crisis económica de España, en 2009, hablaba de brotes verdes.

Además, Sánchez tiene el cuajo de decir que sólo con el PSOE, Aragón seguirá avanzando, cuando durante su Gobierno los jóvenes no pueden tener acceso a la vivienda. La Ley de Vivienda del Gobierno continúa sin provocar caídas en el precio de los inmuebles, sino que ha generado el mayor alza del coste de los últimos dos años.

En concreto, el precio de la vivienda libre aumentó un 8,1% en el tercer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, un porcentaje tres décimas superior al de los tres meses previos y el más elevado desde el primer trimestre de 2022, que había sido del 8,5%.

Además, las ofertas de habitaciones en pisos compartidos para jóvenes se ha disparado un 24% ante la ineficacia de las medidas del Gobierno. Ya no es sólo que no se puedan permitir comprar una, sino que ni siquiera pueden alquilar un piso completo y se ven obligados a alquilar una habitación en un piso compartido.

