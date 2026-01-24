Pilar Alegría, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón y ex ministra de Educación y Deportes, ha borrado un tuit donde decía que estudió durante tres años en la «Universidad de Teruel», que no existe. Aunque lo ha borrado, OKDIARIO tiene el tuit en el que lo afirmaba.

En él también hacía alusión a su profesora Mariví, María Victoria Álvarez, quien fue subdelegada del Gobierno en Teruel con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, contra el que la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al régimen venezolano del narcodictador Nicolás Maduro.

«Estudié y viví tres años en Teruel. Hoy he podido empezar este primer día de campaña junto a José María, Rafa y Mariví, que fueron mis profesores en la Universidad de Teruel. Un auténtico subidón», publicó este viernes en sus redes sociales, y horas después lo borró de X, ya que la «Universidad de Teruel» no existe, es el Campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel.

En otras redes, como Facebook, sí lo ha mantenido, pero editándolo.

