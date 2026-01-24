Abascal: “Nos expolian con impuestos para gastarlo en mordidas y fulanas”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este sábado que «España está secuestrada por una mafia corrupta, traidora y enemiga de los intereses de los españoles», a los que el Gobierno de Pedro Sánchez «nos expolia con impuestos para gastarlo en mordidas y fulanas, como sabemos ahora», en referencia a la trama del PSOE.

Abascal se ha pronunciado así en un acto de campaña de las elecciones en Aragón, celebrado en Calatayud (Zaragoza), en el que ha participado junto el candidato del partido, Alejandro Nolasco, destacando que nuestro país «necesita un cambio urgente», como también Aragón.

«Los problemas más graves de los españoles no se pueden postergar porque cada vez estamos peor. Mucho peor de lo que podíamos haber imaginado hace seis años en nuestras peores pesadillas, secuestrada por un mafia corrupta», ha señalado, destacando la tragedia ferroviaria ocurrida en Córdoba el pasado domingo que se ha saldado con «45 españoles muertos, 45 víctimas de la corrupción y de la mafia».

«Empezamos la semana con la noticia terrible de un accidente y la terminamos con el descrédito total en la red ferroviaria española y en las instituciones del Estado, y con una actitud vergonzante de los políticos españoles, que han empezado a poner caritas compungidas y a pedirnos luto y que estuviéramos todos callados sólo para ocultar sus miserias, sus traiciones y sus corrupciones», ha criticado indignado, subrayando que «a estas alturas sabemos muy bien que el expolio que se hace a los ciudadanos con los impuestos y que debería ir a nuestros hospitales, nuestra Educación y al mantenimiento de la vía férrea se ha gastado, desgraciadamente, en mordidas y en fulanas».

«Y eso no se puede perdonar, se tiene que pagar», sentencia Abascal.

