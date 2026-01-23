La trama del socialista ‘Tito Berni’ diseñó una estrategia para extender su red corrupta con sobornos

La Guardia Civil ha defendido este viernes, en la segunda sesión del juicio de la primera pieza del caso Mediador, que hubo sobornos en el modus operandi de esta trama que afecta al PSOE. El caso es conocido también como Tito Berni, apodo del que fue diputado nacional del PSOE por Canarias Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Ese plan arrancaba con una fase de «engrasamiento» que se iniciaba con la entrega de pequeños regalos y proseguía después con pagos en metálico y tarjetas prepago que «no dejan rastro», si bien no se ha podido acreditar su existencia y su uso por la dificultad de la investigación.

Un capitán de Asuntos Internos del instituto armado, que ha comparecido en calidad de testigo, ha remarcado que el caso es un «fracaso» para la Guardia Civil, porque un general de división, el sexto en el escalafón –Francisco Espinosa– recibió presentes y dinero cuando estaba al frente de una fundación que realizaba servicios en El Sahel aunque también cobraba de Interior, si bien la defensa sostiene que desde 2017 ya estaba en servicios especiales.

La Guardia Civil ha fundamentado su investigación en el testimonio del mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, que fue detenido en otra causa, y en el volcado de sus dos teléfonos móviles, hechos que ha dado por corroborados –se produjeron en 2020 y la investigación se inició en 2022 por orden del Juzgado Número 4 de Santa Cruz de Tenerife–.

El capitán ha descrito que el general era guardia civil «las 24 horas del día», tenía despacho en la sede de Madrid, coche oficial con chófer, residencia oficial, tarjeta de visita y correo corporativo, y llegó a recibir en la dirección general de la Guardia Civil a los otros dos acusados, el empresario Antonio Bautista y el mediador en octubre de 2020.

«Si no hubiera sido general, no estaríamos aquí», ha indicado el testigo, subrayando, a modo de ejemplo, que en los primeros pasos de la trama ya se le ofreció a Bautista proyectos por 14 millones en el África occidental para instalar placas solares.

«Dime lo que necesitas y buscamos un contacto, conozco gente en la Embajada», le llegó a decir el general a Bautista, aprovechando que era el jefe de proyectos en El Sahel.

Ha apuntado que el mediador utilizaba la figura del general y del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo para acceder a empresarios y «grababa todo» con sus teléfonos, especialmente en las comidas –hay audios de hasta ocho horas–, y sitúa el inicio de la trama en el regalo de dos cajas de puros y un encendedor, que un chófer del general recogió en el aeropuerto de Barajas.

El testigo sólo ha podido constatar un supuesto pago de Bautista al general de 1.500 euros en una habitación de hotel, a través del mediador, si bien éste reconoció que era dinero suyo, y ha puesto como ejemplo del funcionamiento de la trama un viaje del general a Fuerteventura en noviembre con su pareja –una relación extramatrimonial– que fue abonado por Bautista, tanto el billete de avión como el hotel más un coche de alquiler.

Grabación que apunta al general

En una grabación, según el capitán, se dice que el general quiere «follar a todo pago y llevar dinero para justificar ante su mujer» y por ello pide también entre 2.000 y 3.000 euros a modo de gastos, algo que Bautista «no ve bien» al principio pero termina por acceder para no contrariar a Espinosa.

Ha dicho también que se usó como pretexto la organización de una conferencia que no se celebró, siguiendo el esquema de una celebrada anteriormente, vinculada a la Guardia Civil, en la isla de Tenerife.

A raíz de ese viaje surgió la posibilidad –el testigo sostiene que fue una exigencia– de que la empresa de Bautista contratara a la amante del general con un sueldo de 3.000 euros, a lo que el empresario se muestra reticente ya que su salario como jefe es de 2.600 euros. Aunque consta que la mujer realizó algunas gestiones comerciales finalmente la contratación no se produjo.

Igualmente se había planteado que el general fuera contratado por la empresa una vez se jubilara de forma definitiva, proceso en el que la defensa ha enmarcado la petición de tarjetas a Bautista para afrontar pequeños gastos iniciales de representación pues solo le quedaban dos meses para jubilarse.

A los investigadores les ha llamado mucho la atención que Bautista llegara a sacar en apenas cuatro meses casi 60.000 euros de efectivo, algo que no era «práctica habitual» en su funcionamiento hasta que entabló contactos con Espinosa y Navarro Tacoronte.

La Guardia Civil sitúa también al general en un lugar clave en el intento de Bautista de cerrar contratos de placas solares con grandes empresas de las islas como Lopesan, las de Miguel Ángel Ramírez o Eulen, a través de un chat privado denominado Equipo A, que no obstante, sólo se creó para organizar una comida de amigos, según la defensa, de la época en que Espinosa dirigía la Comandancia de Las Palmas.

Al igual que ocurrió con la contratación de la amante para la empresa de Bautista, las ofertas de esos proyectos para las empresas no cuajaron, aunque en las conversaciones se escucha a un asesor de Lopesan decir al general: «Lo haremos pero que sepas que esto no es normal, un 10 por encima de precio de mercado» o «te recibo porque me lo ha pedido el general», en referencia al empresario.

El capitán de Asuntos Internos se ha referido también al registro de la vivienda del general en la que se localizaron más de 61.000 euros envueltos en ropa, en cajas de zapatos y sobres, tal y como ocurre en operaciones de «narcotráfico», si bien ha reconocido que el general colaboró e indicó donde estaba el dinero.

Para el capitán «es una forma extraña de ahorrar» para una persona que tenía más de 300.000 euros en sus cuentas bancarias y sostiene que «no tiene sentido» para afrontar pagos del «día a día», remarcando que al menos una parte importante del dinero procedía de Bautista.

Además ha apuntado que tenía un sistema de contabilidad muy rudimentario, con anotaciones que decían cash. Igualmente, ha comentado que se descubrió que tenía una cuenta bancaria en Bélgica, no comunicada a la Agencia Tributaria, si bien no constan pagos relacionados con Bautista sino se que se utilizaba para realizar transferencias a su amante.caso m