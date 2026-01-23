El Gobierno dio 6 millones más a la empresa de la vía de Adamuz tras saber que estaba en la ‘trama PSOE’

El Gobierno, a través de Adif, amplió en seis millones el presupuesto de la obra de «mejora integral» del tramo de Adamuz, donde el pasado domingo ocurrió la tragedia que deja 45 muertos, cuando ya sabía que una de las empresas adjudicatarias, Azvi, estaba señalada en la conocida como trama del PSOE.

La ampliación se aprobó el 3 de marzo del año pasado. Por entonces, y desde hacía meses, el nombre de esta constructora había saltado en la investigación sobre el entramado de mordidas a cambio de contratos en el Ministerio de Transportes.

En 2023, la empresa presidida por Manuel Contreras contrató a Koldo García y a su mujer como asesores, a través de la consultora Erikapat, para conseguir encargos y abrir nuevos negocios en Latinoamérica, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto, hasta un máximo de 350.000 euros por operación. El empresario Víctor de Aldama señaló que Azvi pagaba a cambio de contratos públicos del Gobierno. La compañía es adjudicataria de numerosos contratos de obra pública.

El ex asesor de José Luis Ábalos, en un escrito ante el juez el 10 de septiembre de 2024, presentó el contrato que acreditaba esta relación. En su agenda figuran varias citas con Azvi, según recoge la documentación en manos de los investigadores. Esas reuniones se habrían producido el 9 de febrero, el 28 de mayo y el 15 de junio de 2021. Es decir, justo antes de la licitación de la obra de renovación del tramo de Adamuz.

Tramo de Adamuz

Azvi formaba parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada Guadalmez-Córdoba que se hizo con el contrato de Adif. Fue adjudicado originalmente por 52,4 millones pero posteriormente se aprobó una ampliación en seis millones, hasta los 58,7. Esa modificación también supuso una ampliación del plazo de ejecución en un año, pasando de 27 a 39 meses el tiempo total de las obras, que finalizaron en mayo del año pasado-

La modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde Adif justificó el sobrecoste por circunstancias como «la inaccesibilidad a muchos de los caminos de acceso a la traza» por discurrir «a través de fincas privadas cuyos propietarios han permitido históricamente el paso puntual para actuaciones de mantenimiento, pero que no aceptan el paso de maquinaria pesada».

Adif también argumentó problemas con «el suministro del balasto» debido a «la rescisión de los contratos por parte de los suministradores». En este punto, incluso, planteó la «reutilización» del material.

Adjudicaciones sospechosas

La actividad de Azvi ha levantado sospechas por ganar varios contratos con valoraciones subjetivas infladas a pesar de presentar ofertas económicas superiores a sus competidores.

Aldama señaló en el Tribunal Supremo que Azvi pagó comisiones a José Luis Ábalos, Koldo García y a él mismo durante meses. Además, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha probado que la compañía de Manuel Contreras trabórelaciones comerciales con Aldama después de lograr estos tres contratos en 2019.

El propio Aldama confesó que Ábalos y Koldo García recibían «entre el 1% y el 1,5%» del importe de cada obra amañada en el Ministerio de Transportes. Azvi rompió su relación contractual con Koldo el 27 de febrero de 2024.