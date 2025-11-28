Ábalos: «Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo»

José Luis Ábalos (Torrente, 1959) ha entrado este jueves en la cárcel de Soto del Real en prisión provisional por delitos de corrupción. El juez ha tomado esta decisión al considerar que existe un riesgo de fuga tras el escrito de acusación del Ministerio Público en el que le pide 24 años de cárcel. Se trata de un episodio inédito en la historia parlamentaria de España: nunca antes un diputado en ejercicio había pisado una cárcel. Siete años después de protagonizar la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy enarbolando la bandera de la honradez y la lucha contra la corrupción —el discurso que encumbró a Pedro Sánchez en La Moncloa—, Ábalos afronta ahora su hora más dramática.

En esta entrevista con OKDIARIO, realizada apenas días antes de entrar en la cárcel, Ábalos habla con un ritmo pausado, casi adormecedor, sin atisbo de venganza ni rencor. Admite que Pedro Sánchez le advirtió en La Moncloa de que la Fiscalía investigaba secretamente a Koldo García, su ex asesor, en lo que constituiría un delito de revelación de secretos. El ex ministro de Transportes denuncia que fue vigilado sin amparo judicial mientras era aforado y dice ser una víctima de la judicialización de la política. Ábalos se declara inocente y asegura que defenderá su posición «hasta el final», al tiempo que cuestiona que la política pretenda «la eliminación del adversario» mediante la «estigmatización» o la «sanción punitiva».

PREGUNTA.- Usted me contó en julio que Pedro Sánchez le citó en el Palacio de La Moncloa en septiembre de 2023 para filtrarle que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban investigando a Koldo García y que podía acabar siendo detenido.

RESPUESTA.- Bueno, no me citó para eso, sino que en el contexto de la reunión, muy larga, al final me advirtió de esto.

P.- ¿Qué le dijo textualmente el presidente del Gobierno?

R.- Pues me dijo que la Fiscalía estaba investigando a Koldo.

P.- Pero era una investigación secreta, en teoría.

R.- Claro, claro, de hecho, la pieza de la Audiencia era secreta. En esa reunión abordamos la situación política, fue un cierto reencuentro, para mí doloroso, porque habían pasado dos años de duelo amargo, pero era un reencuentro y una voluntad de recuperarme. Cuando me plantea esto es porque, evidentemente, no ve nada en mí negativo, sino no me cita en La Moncloa, al contrario. En ese momento percibe que hay una diferencia entre la situación de Koldo y la mía.

P.- Pero eso es un delito de revelación de secretos.

R.- Bueno, no lo sé.

P.- Técnicamente, de manual.

R.- No lo sé, porque en el caso de Koldo se estaba haciendo un seguimiento evidente, con interceptación de las comunicaciones. Pero, en paralelo, ya había una cierta investigación sobre mí, ya sin amparo judicial. En los informes de la UCO se observa que se habían consultado bases de datos mías, que se me había hecho una vigilancia… lo reflejan los oficios y los informes de la UCO.

P.- ¿Usted percibió algo en algún momento?

R.- No, además yo, de natural, soy tremendamente confiado. Y porque, además, no me podía imaginar que me pudiera afectar, sinceramente. El Estatuto Fiscal exige que, cuando hay presencia de un aforado, hay que dar parte a la Fiscalía General. Y, en ese caso, no se estaba investigando claramente, pero yo sí estaba afectado.

P.- En el Senado, Sánchez dijo que no se había producido esa comunicación con usted.

R.- Yo no recuerdo la fecha ahora mismo, pero fue en los días que se estaba intentando la investidura de Feijóo.