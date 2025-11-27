Koldo: «No pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Armengol, Marlaska, Chivite ni Zapatero»
Koldo García retira su confianza a la cúpula del PSOE. Uno a uno, va descartando nombres: no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez ni por Begoña Gómez ni por Marlaska ni por Armengol ni por Chivite ni por Zapatero. Sólo salva a dos: Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos, el hombre que le colocó en Renfe y le abrió las puertas del poder.
PREGUNTA.- ¿Pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
RESPUESTA.- No.
P.- ¿Nunca?
R.- Antes sí.
P.- ¿Y ahora?
R.- No.
P.- ¿Por Begoña Gómez?
R.- No.
P.- ¿Por Santos Cerdán?
R.- Espero que tenga suerte.
P.- ¿Por María Chivite?
R.- No.
P.- ¿Bajo ningún concepto?
R.- Bajo ningún concepto.
P.- ¿Por Francina Armengol?
R.- No.
P.- ¿Por Fernando Grande-Marlaska?
R.- No.
P.- ¿Por Ángel Víctor Torres?
R.- Sí.
P.- ¿Por José Luis Ábalos?
R.- Sí.
P.- ¿Por Zapatero?
R.- No.