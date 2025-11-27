Entrevista exclusiva

Koldo: «No pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Armengol, Marlaska, Chivite ni Zapatero»

Koldo: "Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 € para las primarias"

Koldo: "Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos"

Koldo García retira su confianza a la cúpula del PSOE. Uno a uno, va descartando nombres: no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez ni por Begoña Gómez ni por Marlaska ni por Armengol ni por Chivite ni por Zapatero. Sólo salva a dos: Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos, el hombre que le colocó en Renfe y le abrió las puertas del poder.

PREGUNTA.- ¿Pondría la mano en el fuego por Pedro Sánchez? 

RESPUESTA.- No.

P.- ¿Nunca?

R.- Antes sí.

P.- ¿Y ahora?

R.-  No.

P.- ¿Por Begoña Gómez? 

R.-  No.

P.- ¿Por Santos Cerdán?

R.- Espero que tenga suerte.

P.- ¿Por María Chivite? 

R.- No.

P.- ¿Bajo ningún concepto? 

R.- Bajo ningún concepto.

P.- ¿Por Francina Armengol? 

R.- No.

P.- ¿Por Fernando Grande-Marlaska?

R.- No.

P.- ¿Por Ángel Víctor Torres? 

R.- Sí.

P.- ¿Por José Luis Ábalos? 

R.-  Sí.

P.- ¿Por Zapatero? 

R.- No.

