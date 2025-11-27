Koldo: «Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos»

Koldo García desvela cómo se financiaron las primarias del PSOE de 2017 que llevaron a Pedro Sánchez a la secretaría general. Pitufeo con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales. Así llegó Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

PREGUNTA.- ¿Y había un límite para las aportaciones en las primarias?

RESPUESTA.- Sí, yo me acuerdo que eran ingresos de 300 euros los que yo he pedido hacer. A mi me entregaban 1.000 euros o 2.000 euros y decía: «Entrega tú, tú, tú y tú».

P.- O sea, que era un pitufeo.

R.- Puedo entenderlo así también. Tengo que reconocer que eso es culpa mía. El no conocimiento no me exime. Pero no valoraba que entregaran 1.000, 2.000 y que lo dividiera en 300 euros e ingresa tú aquí y allí… Pues eso es un pitufeo.

P.- ¿Y a quién utilizaba para hacer el pitufeo?

R.- Pues a conocidos, a simpatizantes, a inmigrantes que eran afiliados del partido

P.- ¿Y también a inmigrantes que no eran afiliados del partido?

R.- Sí, es verdad, algunos no eran afiliados y eran simpatizantes.

P.- ¿De qué nacionalidades eran los inmigrantes?

R.- De todas. España, como es tan buena y tan grande, acoge a todo tipo de personas.

R.- ¿Y en el pitufeo participaron inmigrantes rumanos?

R.- Sí.

P.- ¿Marroquíes?

R.- Sí.

P.- ¿Sudamericanos?

R.- Sí.

P.- ¿Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias?

R.- Sí.

P.- ¿Cuánto dinero movieron en las primarias? Usted me comentó un día que estaríamos hablando de un millón y pico de euros.

R.- Bueno, yo eso no lo sé. Lo que decían es que se había conseguido un millón de euros. Pero yo no lo puedo decir porque mis conocimientos no daban para estar en el departamento que llevaba los ingresos y las donaciones. Yo no entraba en eso.