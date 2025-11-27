Entrevista exclusiva

Koldo: «Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 € para las primarias»

Koldo: "Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos"

Koldo: "No pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Armengol, Marlaska, Chivite ni Zapatero"

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, 1970) rompe su silencio. El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para OKDIARIO hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión.

Koldo, el hombre que acompañó a Ábalos en la cita nocturna con la autócrata venezolana Delcy Rodríguez y sus maletas en Barajas. El guardia de seguridad sin estudios universitarios a quien el ex ministro enchufó en el consejo de administración de Renfe. El que empezó vigilando obras en Navarra y trabajando de portero en el club Rosalex de Pamplona, y acabó acumulando un inmenso poder desde los despachos del Ministerio de Transportes.

Ese hombre «anecdótico» al que Sánchez ninguneo casi negando su existencia pese a haber sido su sombra durante años, ajusta cuentas con quienes le abandonaron.

El Tribunal Supremo le imputa delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Con 19 años y medio de cárcel en el horizonte, Koldo García da un paso al frente. Y lanza su primera bomba: el suegro de Pedro Sánchez financió la campaña de primarias de 2017 con 100.000 euros procedentes del negocio de la prostitución.

PREGUNTA.- ¿Cómo se financiaron las primarias de 2017? ¿Recibían dinero de empresarios? 

RESPUESTA.- Claro que recibíamos dinero de muchísima gente, entre ellos, empresarios.

P.- ¿Cuánto? ¿Decenas de miles? 

R.- 1.000, 2.000… Y se fraccionaba.

P.- ¿Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, aportó 100.000 euros?

R.- Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí.

P.- ¿Se lo escuchó a Pedro Sánchez?

R.- Estaban Pedro Sánchez, Paco Salazar…

P.- ¿Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros? 

R.- Sí, que iba a aportar 100.000 euros.

P.- ¿Pero luego le dijeron que los había aportado?

R.- Luego dijeron: «Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien». Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché.

