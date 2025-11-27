Koldo: «Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 € para las primarias»

Koldo García Izaguirre (Baracaldo, 1970) rompe su silencio. El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para OKDIARIO hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión.

Koldo, el hombre que acompañó a Ábalos en la cita nocturna con la autócrata venezolana Delcy Rodríguez y sus maletas en Barajas. El guardia de seguridad sin estudios universitarios a quien el ex ministro enchufó en el consejo de administración de Renfe. El que empezó vigilando obras en Navarra y trabajando de portero en el club Rosalex de Pamplona, y acabó acumulando un inmenso poder desde los despachos del Ministerio de Transportes.

Ese hombre «anecdótico» al que Sánchez ninguneo casi negando su existencia pese a haber sido su sombra durante años, ajusta cuentas con quienes le abandonaron.

El Tribunal Supremo le imputa delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Con 19 años y medio de cárcel en el horizonte, Koldo García da un paso al frente. Y lanza su primera bomba: el suegro de Pedro Sánchez financió la campaña de primarias de 2017 con 100.000 euros procedentes del negocio de la prostitución.

PREGUNTA.- ¿Cómo se financiaron las primarias de 2017? ¿Recibían dinero de empresarios?

RESPUESTA.- Claro que recibíamos dinero de muchísima gente, entre ellos, empresarios.

P.- ¿Cuánto? ¿Decenas de miles?

R.- 1.000, 2.000… Y se fraccionaba.

P.- ¿Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, aportó 100.000 euros?

R.- Yo no sé si hizo esa entrega o no la hizo. Fue lo que yo oí.

P.- ¿Se lo escuchó a Pedro Sánchez?

R.- Estaban Pedro Sánchez, Paco Salazar…

P.- ¿Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros?

R.- Sí, que iba a aportar 100.000 euros.

P.- ¿Pero luego le dijeron que los había aportado?

R.- Luego dijeron: «Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien». Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché.