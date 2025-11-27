Quedan sólo unas horas para que Koldo García se siente delante del juez del Tribunal Supremo en una vista que podría decretar su ingreso en prisión provisional. En un hotel del centro de Madrid, donde ha pasado la noche, el ex asesor de José Luis Ábalos muestra a OKDIARIO el contenido de su mochila, preparada para lo peor. «Estoy tranquilo», asegura mientras saca un chándal, zapatillas con velcro y sus medicinas para la diabetes.

«Hay que descansar. Si estás descansado, las cosas salen medianamente bien», explica García, que ha dormido «en tantos sitios, desde coches, campas y demás» que no le resulta difícil conciliar el sueño incluso en vísperas de una decisión judicial crucial.

Con naturalidad, Koldo García abre su mochila ante las cámaras de este periódico. «Ser precavido», dice. Dentro guarda lo esencial: las pastillas para su enfermedad crónica, un chándal, mudas de ropa y unas zapatillas deportivas con velcro. «Son un poco grandes, yo soy grande. Con velcro, sin cordones, para evitar problemas», explica.

La elección de cada prenda responde a un protocolo que asegura haber estudiado: «Ropa cómoda que no genere ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones o en el centro penitenciario. Todavía tendré que aprender muchas cosas, pero he revisado un poco cuál es el protocolo interno para hacer lo correcto».

Para García, diabético, el ejercicio físico no es opcional. «Entreno todos los días. Es muy importante para quemar el azúcar, aparte de la pastilla», explica mientras muestra el chándal que llevaría a prisión. «Te libera la cabeza, te liberas un poco de todas las presiones externas y al mismo tiempo es lo más saludable que hay».

Si entra en prisión, tiene claro que aprovechará el polideportivo del centro penitenciario. «Hay muchas formaciones para poder rehabilitar a cualquier persona que ha cometido un error en la vida. Siempre he dicho: es adaptarse. Una vez te toca coger un pico y pala, otras veces te toca coger un boli y otras veces un volante. Siempre hay que adaptarse a la situación que te surge en la vida».