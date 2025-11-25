El juez mantiene para el jueves la vista para decidir si mantiene en libertad a Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo (TS) celebrará este jueves la vista para decidir si mantiene en libertad al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García. La decisión se produce después de que Koldo solicitase este lunes suspender la vistilla de prisión preventiva porque coincidía con la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo finalmente ha optado por retrasar la cita del ex asesor de Ábalos para que su abogada pueda asistir también a la declaración de Aldama.

El magistrado Leopoldo Puente estudiará si modifica las medidas cautelares de ambos investigados, para quienes la acusación popular del Partido Popular (PP) ha solicitado su ingreso en prisión preventiva en el marco del procedimiento sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

Inicialmente, la defensa de Koldo García solicitó suspender la vistilla al coincidir con la declaración como investigado de Víctor de Aldama por su vinculación a las gestiones que realizó el ex asesor con el entonces presidente de Canarias, y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, relacionadas con la compra de mascarillas.

El juez ha decidido mantener la vistilla de Koldo García, pero la pospone de las 11:00 a las 12:30 horas «tomando en cuenta la urgencia de dicha comparecencia y la proximidad en el emplazamiento de ambos órganos jurisdiccionales». Por su parte, la vistilla de Ábalos se mantiene a las 10:00 horas de este jueves.

Además, se ha establecido que ambos investigados deben acudir personalmente al Tribunal Supremo, acompañados de sus respectivos abogados, para atender a las vistas de revisión de sus medidas cautelares.

La decisión de celebrar estas vistillas se produce a solicitud de la Fiscalía y de las acusaciones, tras conocerse las peticiones de prisión formuladas en el procedimiento. Según el Ministerio Fiscal, se solicita una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Las acusaciones populares elevan estas solicitudes hasta 30 años de cárcel para ambos.

La vistilla no afecta a Víctor de Aldama, investigado también en el Tribunal Supremo, aunque para él las acusaciones no han solicitado modificación de sus medidas cautelares. Para Aldama, las acusaciones solicitan siete años de prisión en caso de que se dicte sentencia condenatoria.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo mantiene la programación de las vistas y permite que la defensa del ex asesor pueda atender de forma simultánea la declaración del empresario implicado, garantizando así la asistencia de los letrados en ambos procedimientos.