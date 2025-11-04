El whatsapp de Aldama que vincula a Marlaska a la trama de mascarillas: «Interior ya está»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela un whatsapp del empresario Víctor de Aldama que vincula a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, con la trama de mascarillas: «Interior ya está», escribió Aldama a uno de sus colaboradores.

Aldama no sólo vendió mascarillas al Ministerio de Transportes. Su material sanitario llegó también a empresas públicas como Puertos del Estado o departamentos como el propio Ministerio del Interior. Además, Gobiernos autonómicos como el de Canarias o las Islas Baleares también contrataron a Soluciones de Gestión.

El último informe de la UCO sobre la contratación de mascarillas por parte del ex presidente de Canarias Ángel Víctor Torres revela cómo Aldama se puso en contacto con el empresario Íñigo Rotaeche para supervisar las compras, que en algunos casos resultaron defectuosas.

El 4 de mayo de 2020, Aldama contacta con Rotaeche preguntando sobre «algo de Canarias», quien responde «sin novedad» y añade que ha contactado con Baleares para el pago de una factura. Horas más tarde, Aldama vuelve a contactar con Rotaeche para darle instrucciones, destacando que tiene el control sobre las operaciones de Soluciones de Gestión.

Pasados unos minutos, Aldama le dice a Rotaeche que no haga nada hasta que le llame. A continuación, le sigue dando instrucciones mediante un mensaje donde le ordena llamar a alguien, diciéndole que ha hecho una modificación y que le mande copia de la factura que ha aprobado.

Los mensajes posteriores muestran conversaciones en las que Aldama dice que los contratos de mascarillas con Puertos (del Estado) e Interior ya estaban listos. «Falta el puto Canarias», afea Aldama a su colaborador.

Para solucionar esta queja, los dueños de Soluciones de Gestión terminaron contactando con Koldo ante las dilaciones en los pagos de las mascarillas. Funcionarios del Gobierno canario paralizaron momentáneamente los pagos porque tenían dudas por un informe del Servicio de Prevención de Riesgos sobre material no apto para uso sanitario.

En concreto, Koldo llegó a mandar el siguiente mensaje al ex número dos de Ángel Víctor Torres Antonio Olivera: «Por favor, arréglalo que me están volviendo loco estos tíos». El entonces viceconsejero canario le contestó que ya había avisado por WhatsApp –entiende la UCO que a la funcionaria Ana María Pérez– y que se iban a encargar de confirmarlo.

Ábalos pidió investigar a Interior

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos pidió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investigar los contratos de compra de material sanitario por parte del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión, pero el Alto Tribunal denegó la petición.

Ábalos pidió que se citasen como testigos en la causa al ministro Fernando Grande-Marlaska y al que fuera su secretario de Estado y número 2 que dimitió Rafael Pérez Ruiz. El ex ministro quería que aclarasen por qué su departamento aparece en informes de la UCO como adquirientes de una importante cantidad de mascarillas a Soluciones de Gestión. La Sala también tumbó esta petición.

El instructor, además, reprochó a Ábalos que intentase involucrar a nuevos actores para defenderse: «Las declaraciones de las dos personas con altas responsabilidades en el Ministerio del Interior que se reclaman no guardan relación con los hechos que hasta el momento se achacan al solicitante que –no puede olvidarse- ostenta legitimación para defenderse frente a las imputaciones que se realizan contra él; no para introducir nuevos objetos en la investigación».