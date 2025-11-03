Torres pidió perdón a Koldo por el retraso en los pagos a la trama: «Me voy a cagar en todos los santos»

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela el enfado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, -cuando era presidente de Canarias-, por los retrasos en los pagos a Soluciones de Gestión, la firma de la trama. «Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica», escribió Torres el 14 de julio de 2020. El actual ministro expresó igualmente su queja por que la directora regional de Recursos Económicos, Ana María Pérez, había bloqueado uno de los contratos de mascarillas y amenazó con destituirla: «O lo soluciona o la levanto para (sic) el aire».

Los investigadores revelan que Torres se implicó particularmente en la compra de mascarillas a la trama e igualmente en los cobros. Tanto así, que reclamó «pagos pendientes» para la empresa a la que se habían adjudicado irregularmente los contratos. «Estoy encima de tu pago», escribió Torres a Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

El informe, que analiza las contrataciones formalizadas por parte de la comunidad autónoma de Canarias durante la pandemia, ha sido entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno.

«Influencia de Koldo»

La investigación de la Guardia Civil pone de manifiesto «la influencia que Koldo ejercía en la Administración» consiguiendo que «el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes».

Así, en uno de los mensajes recogidos en el informe, el asesor le envía al empresario Víctor de Aldama la imagen de una conversación mantenida con Torres, en el que «éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera» aclarándole que está «encima» de su pago.

La compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

Koldo conversaba directamente con Torres en relación a los pagos pendientes. Así, el 13 de julio de 2020, el asesor se puso en contacto con el presidente canario para pedirle que le llamara «para el tema del pago» y Torres le confirmó, al día siguiente, que estaba «encima de la factura», que le daría «toda la información» y que esperaba que hubiera una «solución», citándose al día después para verse en Madrid. «Siento no haberlo podido resolver de algo que supe a posteriori», lamentó el ahora ministro.

Koldo preguntó que cuál era el problema y Torres le respondió que en una semana pagarían. «Pero déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para (sic) el aire», aseveró el ahora ministro de Política Territorial. Según plasman los investigadores, Torres pidió ese mismo día a Koldo García información sobre el dinero que se debía a Soluciones de Gestión: «Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa (la referencia)».

«Del primer contrato faltan todavía por abonar (fletes incluidos) 2.310.854,05 euros y del segundo contrato falta todo (fletes incluidos): 5.201.460,66 euros», le respondió éste.

Sólo unas horas más tarde, el entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, contactó con Koldo para decirle que sabía que estaba llamando a «Ángel» y confirmarle que ambos trabajaban en el asunto de los pagos pendientes.

Un día después, Torres volvió a escribir a Koldo para informarle de que estaba en Madrid y que tenía prevista una cena con Ábalos, precisando que no iba «Francina», en alusión a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Torres tenía que ver al asesor para tratar un «tema de facturas». A ese encuentro, señalan los investigadores, «también habría acudido De Aldama».