La Secretaría de Economía de México ha abierto una investigación antidumping contra las importaciones de manzanas de Estados Unidos (EEUU) tras las amenazas de Donald Trump a la presidenta del país centroamericano, Claudia Sheinbaum. El dirigente republicano aseguró que, de no «ponerse las pilas», tendría «que hacer algo» para detener el narcotráfico mexicano. Estas declaraciones las realizó justo después de la intervención en Venezuela, que acabó con la captura de su dictador, Nicolás Maduro, y su mujer.

Ahora, México ha decidido abrir una investigación contra EEUU, recrudeciendo la guerra comercial, según se explica en una resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que funciona de manera similar al Boletín Oficial del Estado (BOE) español.

Esta investigación se ha abierto tras una solicitud por parte de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifri) realizada por primera vez el pasado 29 de agosto. Esta organización protestaba por supuestas «prácticas desleales de comercio internacional» por parte de sus vecinos norteamericanos en su modalidad de discriminación de precios.

México investiga a EEUU

Unifri argumentó que en el periodo investigado entre el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 se registró una tendencia «creciente» de las importaciones de manzanas procedentes de EEUU combinada con un descenso de sus precios «que no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México».

Como consecuencia, según la asociación agrícola mexicana, se ha producido «una contención de los precios nacionales» y se ha generado «daño material» derivada de la afectación de indicadores económicos y financieros. Durante el periodo analizado, las importaciones totales de este producto crecieron un 29%, según especifica la Secretaría de Economía.

De ellas, el 97,5% procedieron de EEUU, seguido de Chile (1,5%) y Sudáfrica (0,7%). Por otro lado, la producción nacional del país que dirige Sheinbaum registró una contracción del 4,3% y el precio nacional de las manzanas disminuyó un 14%, mientras que el coste de las importaciones de este producto originario de EEUU descendió un 3%.

En base al análisis realizado, «la Secretaría concluyó inicialmente que existen elementos suficientes para presumir que, durante el periodo investigado, las importaciones de manzanas se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional del producto similar».

Este tipo de manzanas están «sujetas al pago de un arancel del 20%». «Sin embargo, las importaciones que ingresan por dicha fracción arancelaria se encuentran exentas de arancel hasta el 31 de diciembre de 2025», explica el documento publicado este miércoles por el Ejecutivo mexicano.

Por otro lado, «la importación de mercancías originarias de los países con los que México tiene celebrado un tratado en materia comercial, de cubrir los requisitos establecidos en los mismos, se realizará bajo el trato arancelario preferencial de mercancías originarias previsto en el instrumento internacional que corresponda», sentencia.