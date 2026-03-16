Gabriela Guillén, entre lágrimas en ‘Supervivientes 2026’ tras hablar de la filtración de su embarazo

La pasada noche del 15 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes. Mediante Conexión Honduras, el público tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en Honduras durante los últimos días. Muchas novedades donde, entre imagen e imagen, se pudo ver como Gabriela Guillén se sinceraba con Marisa Jara sobre algunos de los momentos más complicados de su vida. Y es que, según reveló, una amiga fue la que filtró a los medios de comunicación que estaba embarazada de Bertín Osborne. Un duro golpe para ella que, irremediablemente, cambió su vida.

Ambas concursantes se encontraban en la playa conversando. Un encuentro que adquirió tintes bastante privados. «A mí me vendieron», comenzó diciendo la empresaria. «Una ‘supuestamente’ amiga estuvo conmigo en casa de Bertín Osborne y fue la que me vendió. Vendió mi relación, mi embarazo… Fue la peor traición que me han hecho. Mi propia amiga», explicó. Una traición muy dura para ella y que nunca olvidará. Asimismo, ha asegurado que, si esa persona no se hubiese aprovechado de ella, su relación con el cantante y el padre de su hijo nunca se hubiera filtrado a la prensa. «No hubiera salido», indicó de manera rotunda.

Gabriela Guillén se sincera en ‘Supervivientes 2026’: «Nadie tiene el derecho de vender tu vida»

Lejos de quedar aquí, Gabriela Guillén ha continuado relatando el conjunto de traiciones que le hizo esta falsa amiga. Pues, por si fuera poco el daño que le hizo, también filtró el sexo de su bebé. «Eso me enfada muchísimo. Me vendieron la vida. Si yo hubiera querido fama, hubiera estado en plató o en revista, pero porque yo lo haya decidido. Me destrozó la vida. ¿Por qué tienen que vender mi relación?», comentó con enfado.

Aunque ya haya pasado un par de años de lo sucedido, la ex de Bertín Osborne sigue recordando la traición con mucho coraje. Marisa Jara, que la escuchaba atentamente, quiso empatizar con ella y le confesó que su embarazo también fue filtrado. Unas palabras con las que le intentaba dejar claro que comprendía su frustración.

«Nadie tiene el derecho de vender tu vida. Tenía miedo de decirle cualquier cosa a cualquiera… Me sentía como enjaulada, que no podía hablar con nadie y con ansiedad. Me fastidia mucho la mala gente y la codicia. Te juro que le deseo lo mismo que me ha hecho a mí en su vida, ni más ni menos. Lo que yo he pasado es para escribir un libro», agregó Gabriela Guillén.

No es la primera vez que la empresaria realiza alguna mención a Bertín Osborne o a lo vivido juntos. Hace unos días, la participante tuvo una conversación con José Manuel Soto, amigo del artista. Un encuentro donde volvió a sincerarse por completo. «Se ha equivocado mucho. Ha cometido errores, como todos. Para mí lo más importante es que tengan la relación que tienen ahora los dos, padre e hijo», dijo firmemente. Pues, tiene claro que su romance con el cantante ya es cosa del pasado.