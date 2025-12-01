El pasado viernes 28 de noviembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre otras cuestiones, fueron testigos de la primera entrevista a Carolina Perles tras la entrada en prisión de su ex marido, José Luis Ábalos. Pero no fue la única invitada de la noche, ya que Gabriela Guillén también se pasó por este plató para dar a conocer la drástica decisión que había tomado. ¿En qué consistía, exactamente? En que tenía intención de demandar a Bertín Osborne. Según ella misma ha confesado, el artista estaría manteniéndose al margen de la vida de ese hijo, de casi dos años, que tienen en común. Pero no todo queda ahí, puesto que la paraguaya le acusó de no atender las necesidades del niño, a pesar de que ambos llegaron un acuerdo de que el también presentador se haría cargo de la manutención del pequeño.

A pesar de todo, poco después de comenzar su entrevista en De Viernes, la modelo dejó muy claro que, desde hace meses, Bertín Osborne no está cumpliendo con sus obligaciones: «No ha pagado nada, no hay responsabilidad de nada absolutamente», comenzó explicando. Acto seguido, fue mucho más allá: «No se ha preocupado en ningún momento por el niño. Yo no tengo que pedir nada, él tiene que darlo», expresó, bajo la atenta mirada de Bea Archidona y Santi Acosta, así como de los colaboradores del programa. Pero no solamente quiso hacer hincapié en el asunto del dinero, sino que hizo saber que Bertín Osborne no está ejerciendo de padre de ninguna otra forma: «Es el derecho que tiene mi hijo. No le he pedido que cambie pañales, que le lleve al colegio, pero simplemente un ‘¿Oye estás bien? ¿Necesitas algo?’», aseguró. Y fue más allá: «Simplemente una llamada como persona normal es lo que yo esperaría».

Como era de esperar, las reacciones a la entrevista de Gabriela Guillén no han tardado en llegar. Durante la emisión de Fiesta, programa que presenta Emma García cada fin de semana en Telecinco, Pipi Estrada ha dado a conocer la reacción de Bertín Osborne a la entrevista de la madre de su hijo pequeño.

«Él está molesto porque entiende que Gabriela se está aprovechando de esta situación para ganar dinero», comenzó explicando el colaborador de Fiesta y gran amigo del artista. «Bertín reconoce que no está cumpliendo económicamente con su hijo porque en estos momentos no está bien de dinero, sin embargo, está moviendo un buen proyecto que os va a sorprender y que le va a traer buenos dividendos económicos» aseguró.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Estrada fue más allá a la hora de dar a conocer qué piensa el presentador de El Show de Bertín de la entrevista que la paraguaya concedió a De Viernes: «Bertín entiende que, aunque él no esté pasando la manutención, Gabriela está ganando dinero con este asunto concediendo entrevistas». Unas palabras que no sentaron del todo bien a la mayoría de colaboradores de Fiesta, que se mostraron indignados con la reacción del cantante.