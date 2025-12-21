Un actor de ‘Pasión de Gavilanes’, entre lágrimas tras hablar de la pesadilla que vivió durante años

Si tenemos que hacer una lista con los nombres de algunas de las telenovelas más icónicas de los últimos años, sin lugar a duda, Pasión de Gavilanes figuraría entre las primeras. La popular producción colombiana se convirtió en todo un fenómeno audiovisual a principios de la década de los 2000. Tres historias de amor que no estuvieron exentas de problemas, mentiras y traiciones, pero donde la peculiaridad de sus protagonistas y la cautivadora trama que unía a tres hermanos con tres hermanas, terminó por cruzar fronteras. Y es que, todo el mundo terminó por conocer a Juan, Óscar y Franco Reyes.

Sin embargo, la vida no es siempre un camino de rosas. Formar parte de una producción que cruzó fronteras y ha sido traducida a diversos idiomas no significa que le haya solucionado la vida a sus actores principales. Y es que, a veces, detrás de tanto éxito también hay momentos de tristeza y oscuridad. Una situación de la que ha querido hablar, recientemente, Juan Alfonso Baptista. El artista venezolano, de 49 años, dio vida al personaje de Óscar Reyes en la pequeña pantalla. Recientemente, se ha convertido en el invitado del pódcast Los Hombres Sí Lloran, de Juan Pablo Raba. Un encuentro donde ha hablado de manera sincera, cercana y muy humana.

El actor de ‘Pasión de Gavilanes’ sufrió parálisis facial

Juan Alfonso Baptista se ha sincerado y ha confesado ser un gran apasionado de su profesión. Y es que, la industria de la interpretación le ha ayudado a crecer mucho como persona. Pero, eso no ha quitado que haya vivido un calvario desde los 19 años. Pues, tal y como el actor explicó, a esa edad sufrió una parálisis facial debido a un cambio brusco de temperatura.

El artista recuerda este momento como una de las peores etapas de su vida. Pues, una parte de su cara dejó de tener movilidad. Una situación que le dificultó el habla y que tuvo lugar al inicio de sus años como actor. La recuperación no fue nada fácil y, además, se quedó con algunas secuelas. Una serie de cosas que han provocado que muchos lo hayan juzgado a lo largo de su vida.

«A veces yo me tomo un trago o hago algo y la gente, sin saber, vuelve y juega, la sociedad vuelve a señalarte, a referenciarte por lo que supuestamente te dijeron o escucharon, pero nadie sabe que cada uno lleva un proceso en su vida», comenzó explicando. «Yo salía a la calle y la gente me decía, ‘no se te entiende’, ‘a ese man por qué se le pegó ese ojo’, ‘ya está drogado’. Cállate hermano, no te imaginas lo que pasó y cómo me costó llegar ahí», comenta. Unas declaraciones donde no puede evitar emocionarse. Pues, incluso después de tantos años, le sigue doliendo.

Juan Alfonso Baptista, actor de ‘Pasión de Gavilanes’, se sincera: «Hablemos bien, tratémonos bien…»

«Cuando me paro un momento, digo… que no puedes hablar, y la cara torcida, y te vas a México y le echas bolas. Y hoy estoy sentado aquí, hablando. Es arrecho», señala entre lágrimas. Juan Alfonso Baptista pide una sociedad más humana, que haya más armonía. Pues, uno nunca sabe la procesión que tiene la otra persona por dentro.

«Hablemos bien, tratémonos bien, busquemos las virtudes de lo que somos, porque somos iguales, sintiendo lo mismo. No tenemos que llegar a que el otro se quiebre para joderlo», concluye. Unas declaraciones por las que el actor ha sido muy aplaudido en redes sociales.