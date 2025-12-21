Toda la verdad sobre el accidente de tráfico que Manuel Carrasco sufrió en el pasado y que le cambió la vida

La industria musical española nos ha presentado, a lo largo de los años, numerosas voces que, de una manera o de otra, han terminado marcando el corazón de muchas personas. Una de ellas, indiscutiblemente, ha sido la de Manuel Carrasco. Y es que, el cantante de 44 años, se ha ganado a miles de fans por su talento, cercanía y humildad. Una trayectoria artística que le ha llevado a sumar todo tipo de hitos. De hecho, actualmente, está arrasando con su gira musical, Tour Salvaje. Un reencuentro con su público donde se sube al escenario para entonar algunos de los temas que han marcado su discografía y los que figuran en Pueblo Salvaje II, su nuevo disco.

Nacido el 15 de enero de 1981, en Isla Cristina (Huelva), Manuel Carrasco se encuentra en una de las etapas más pletóricas de su vida. Pues, continúa llenando estadios, también a nivel internacional. Pero, lo que no todo el mundo sabe es que no fue nada fácil para él llegar donde está ahora. Durante su infancia, fue víctima de un terrible accidente que terminó marcando su adolescencia y parte de su vida. Pues, tal y como él ha relatado en algunas ocasiones, milagrosamente, se salvó de un final trágico.

Manuel Carrasco sufrió un accidente a los ocho años

Durante su participación en el programa de entrevistas de Bertín Osborne, el cantante contó que había sufrido un accidente de tráfico cuando era tan solo un niño de 8 años. Un episodio por el que sufrió la rotura de tres vértebras y le llevó a permanecer hospitalizado durante una larga temporada. Pero, además de esta experiencia traumática, también tuvo que vivir una rehabilitación bastante compleja.

«Podría haber muerto», comentó a Osborne. «Era un día de lluvia, estaba corriendo y un coche se me vino encima. Fue un susto muy gordo», confesó. Un momento que todavía recuerda, pues llegó a pensar que no saldría de esa. Y es que, según se ha podido saber, las lesiones vertebrales en la infancia son más complejas que en la edad adulta. Por ello, es necesario un control y revisión más prolongados.

Manuel Carrasco logró recuperarse sin secuelas físicas permanentes, pero la zona donde sufrió el daño fue potencialmente delicada. Y es que, los traumatismos vertebrales en edad pediátrica pueden tener secuelas, incluso, a largo plazo. Además del trauma de la experiencia, el andaluz se vio obligado a utilizar un corsé durante casi dos años.

Manuel Carrasco se sincera: «Era incómodo y lo pasé mal»

Por su situación, el joven Manuel Carrasco tuvo que vivir varias ausencias escolares y muchas burlas de parte de los niños. Una etapa muy difícil que no fue fácil de superar. Pues, el alta médica definitiva no llegó hasta que alcanzó la mayoría de edad. «Era incómodo y lo pasé mal», recuerda. Sin embargo, viendo todas las caras de la moneda, lo vivido le enseñó a no rendirse.

Actualmente, el intérprete de Qué bonito es querer continúa con su vida de manera normal y sin ningún tipo de inconveniente. Pero, lo vivido durante sus primeros años de vida lo marcaron completamente. Pues, un accidente de tráfico se llevó consigo el final de su infancia. Sin lugar a duda, un claro ejemplo de lucha y superación.