Manuel Carrasco: el dineral al que asciende la multa por lo sucedido en sus conciertos en Sevilla

Hace un año, Manuel Carrasco reveló públicamente que había sido sancionado con tres multas del Ayuntamiento de Madrid por superar los niveles de ruido permitidos durante sus conciertos en el Santiago Bernabéu. Los eventos musicales en el templo del Real Madrid han sido suspendidos, hasta nuevo aviso, por quejas de los vecinos de la zona. Y es que, los decibelios alcanzados en cada concierto, que no estaban siendo pocos, provocó que se tomaran cartas en el asunto. De hecho, en el caso del andaluz, fue sancionado con una multa aproximada de 399.000€.

«Evidentemente, vamos a recurrir eso. Lo primero, un respeto a los vecinos, que simplemente tienen sus razones y eso no lo pongo en duda, pero yo también tengo que decir que a lo largo de 20 años he hecho muchísimos conciertos y nunca me han multado por sonido. Por tanto, aquí culpa creo que no tenemos», explicó Carrasco durante su paso por La Revuelta. Y es que, una de las multas solicitaba un pago de 144.000 euros, otra de 126.000 y, la última, de 129.000 euros. Desde que esta noticia salió a la luz, ha pasado un tiempo considerable. Pero, ahora, se ha revelado una nueva multa que habría surgido en otro de los eventos del artista.

Facua pide una sanción por lo sucedido con los asistentes en el concierto de Manuel Carrasco

Según se ha informado, el Ayuntamiento de Sevilla ha abierto un expediente sancionador a la empresa que organizó los eventos musicales del cantante en el estadio de La Cartuja. Un suceso que tuvo lugar en el 2023 y cuya denuncia ha sido impuesta por Facua. Pues, al parecer, se pediría una sanción de 20.000€ por obligar a pagar 1,5€ a los asistentes por un vaso reutilizable y luego no devolver el dinero.

Una situación que ha pillado a todos por sorpresa, y no es para menos. Además, desde el Ayuntamiento han indicado que «no había ni devolución ni alternativa». Por lo tanto, y teniendo esto en cuenta, se considera una «cláusula abusiva». Desde Facua, han asegurado que esta multa es «extraordinariamente inferior» al beneficio que obtuvo la empresa con la venta de estos vasos.

Asimismo, han recordado que la ley andaluza permite que el importe de la sanción sea «hasta 10 veces superior a los beneficios ilícitos que hubiese obtenido con dicha práctica». De momento, el caso se encuentra en espera. Pues, están pendientes a que la empresa en cuestión presente algún tipo de alegación a la denuncia. Al respecto, por ahora, ni Manuel Carrasco ni ningún miembro de su equipo se han pronunciado. Una nueva polémica que, lamentablemente, vuelve a marcar la última gira musical del cantante.

Actualmente, el intérprete de Qué bonito es querer se encuentra llevando a cabo su nueva gira musical. Un reencuentro con sus fans cuya próxima cita tendrá lugar el 22 de diciembre en Madrid Starlite. Todo ello para continuar el 3 de febrero, del próximo 2026, en México.