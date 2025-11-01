Sale a la luz toda la verdad sobre el paso de Manuel Carrasco por ‘Operación Triunfo’: «Pensaba que…»
El artista se ha sincerado: "Yo no sólo he crecido musicalmente, sino también personalmente"
Operación Triunfo es un formato que, indiscutiblemente, nos ha dejado una buena lista de artistas que han escrito su nombre en lo más alto del panorama musical nacional. Si hablamos de rostros recientes, a la cabeza se nos vienen nombres como el de Aitana, Amaia o Lola Índigo. Pero, si hacemos un salto temporal mucho más grande, podemos encontrar el nombre de estrellas como David Bisbal, Chenoa, David Bustamante o Manuel Carrasco. Y es que, en el caso de este último artista, él tuvo que labrarse su carrera profesional por su cuenta. Su paso por el talent musical fue un gran impulso, de eso no cabe duda, pero lo conseguido ha sido fruto de su esfuerzo.
Recientemente, el cantante ha participado como invitado en el pódcast de ¿Qué es la música?, presentado por Javier Paniagua. Un encuentro muy personal donde, entre tema y tema, el artista ha hablado de sus orígenes en la música. «Yo pensaba que me iban a echar del tirón y la primera semana me eligieron favorito», explicó. Pues, siempre ha sido una persona con muchas inseguridades. Asimismo, Carrasco ha confesado que, desde su paso por la Academia, mucho ha cambiado en su vida. Pero, a pesar de sus miedos, ha luchado por sus sueños. Pues, es consciente de que los miedos y las inseguridades se superan haciéndoles frente.
«Yo vi una oportunidad ahí para hacerlo, porque yo creo que si no hubiera hecho eso no me hubiera atrevido por mi propio pie. Yo soy un gran enemigo de mí mismo en muchos momentos, y creo que no me hubiera atrevido», comenzó explicando. «A mí me decían ‘por qué no te preparas un repertorio y te vienes al chiringuito del pueblo a cantar un poco’, y yo decía que no, que me daba mucha vergüenza, porque en el fondo era bastante tímido», agrega.
Por ello, el joven Manuel Carrasco apostó por ir al formato musical. Pues, era la manera que encontró de comenzar a creer en sí mismo. «Vi una manera de romper la pared, como ir de cero a todo. Me fui muerto de miedo, porque no creas que yo iba con una sensación de disfrute. Yo por dentro decía ‘que no me cojan’, pero a la vez quería. Y pasó. Y lo hice», admite.
Manuel Carrasco rompe su silencio: «Esa lucha me sigue durando todavía»
Gracias a su valentía y al querer luchar por sus sueños, el intérprete de Qué bonito es querer ha conseguido cumplir sus objetivos profesionales. Una serie de hitos que van en aumento y por los que estará eternamente agradecido a sus fans. «A partir de ahí cogí tanta fuerza, y han pasado tantas cosas luego… aprendí muchísimo de eso, aprendí muchísimo de mí, y todo el que me conoce, y todo lo que me tiene un poquito en el visor desde aquellos años, sabe que yo no sólo he crecido musicalmente, sino también personalmente muchísimo», ha comentado en el pódcast.
«Yo soy, no te voy a decir otra persona, pero evidentemente he crecido muchísimo. He tenido que crecer mucho a nivel personal para poder hacer lo que quería hacer, porque yo era un poco enemigo de mí mismo por esos miedos. Ahí hay una lucha que es fuerte, y esa lucha me sigue durando todavía, pero yo miro para atrás y digo ‘qué guay, he sido muy valiente’, y no ha salido mal del todo», reconoce.