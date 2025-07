Ha sido una larga espero, pero ha valido completamente la pena. Manuel Carrasco ha lanzado al mundo su nuevo proyecto profesional y, con ello, se ha embarcado en una nueva era artística. Un trabajo que ha presentado bajo el título de Pueblo Salvaje II y con el que no ha defraudado. Actualmente, el andaluz se encuentra trabajando en su nueva gira musical, pero ha tenido la oportunidad de conceder una entrevista. Un encuentro donde se ha sincerado, como nunca antes, y ha hablado de su nuevo álbum de estudio, su carrera profesional y de su infancia. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente.

Manuel Carrasco tiene unos valores muy claros. Por ello, ha explicado que el término de dignidad está muy presente en las composiciones musicales de Pueblo Salvaje II. «Todo el disco gira en torno a eso, al empoderamiento personal, a conocerte a ti mismo. Porque nos pasan un montón de cosas por no conocernos», explica. Asimismo, a la pregunta de si su yo de 20 años estaría feliz de todo lo que ha logrado y de la posición que actualmente posee en el ámbito musical, se ha sincerado. «Sí, totalmente», indica. De hecho, fue esta pregunta la que le llevó a remontarse a sus orígenes. Unos primeros años y momentos que tuvieron lugar en la barriada de Nuestra Señora del Mar, en Isla Cristina.

«Yo me crie en un barrio en el que no teníamos nada, pero ese sentimiento, la dignidad, sí estaba presente. El sentimiento de dignidad, de no venderse a las primeras de cambio, eso sí que me lo traigo de ahí», explica para el medio Esquire. Y es que, como muchos otros artistas, en el momento en el que comenzó a hacerse un hueco en la industria musical se vio obligado a hacer vida en otro lugar.

Las grandes ciudades como Madrid o Barcelona son la sede de toda estrella. Por ello, para poder cumplir su sueño profesional, ha tenido que irse de su tierra natal. Eso sí, cada vez que tiene la oportunidad regresa a casa. Pues, por mucho que se recorra el mundo con su música, no hay un lugar más bonito para él que su querida Isla Cristina.

«Es una cosa que yo tengo a flor de piel. Voy para allá, huelo el ambiente y me reconforta», reconoce el onubense. Asimismo, y como ha dejado claro en su nuevo disco, tiene un lema. «Más brindis al aire y menos Diazepam», indica.

«El Diazepam es un poco la anestesia para el alma. (…) Llevo un nivel de estrés de la hostia. Y como me pasa y me ha pasado, pienso que por ahí no vamos bien. Y ahí es donde creo que nos ayudaría ir a la raíz del problema. No podemos estar levantando la alfombra y tirando la basurilla abajo», señala.

Manuel Carrasco se sincera: «Soy muy extremista para algunas cosas»

En la entrevista, Manuel Carrasco se ha mostrado sincero en todo momento. Por lo tanto, no ha sorprendido a nadie cuando ha confesado que su mayor enemigo es él mismo. «Soy muy extremista para algunas cosas, pero luego intento ver el lado bueno», confiesa.

«Ha sido uno de mis grandes enemigos, me ha hecho sufrir muchísimo. Pero yo sí que siento que he sido un buen alumno a la hora de aprender en la vida. Cualquiera que me conozca desde hace veinte años, creo que se da cuenta de que he cambiado bastante», sentencia.