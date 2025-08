Las puertas del restaurante de First Dates siguen abiertas, también en verano. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos de pareja más aclamados de la pequeña pantalla, y a las cifras nos remitimos. Pues, tras casi diez años en antena, cada vez son más los solteros que deciden pasar por el filtro del programa para poder encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Gloria, una cocinera, y a Manuel, un músico. Dos andaluces con muchas ganas de enamorarse que sintieron atracción física por el otro desde el primer momento.

La pareja de solteros aceptó seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. De esta manera, entre tema y tema, ambos fueron descubriendo las cosas que tenían en común. Sin embargo, cuando Manuel le contó que es un apasionado de la música y que siempre ha luchado por dedicarse a ello profesionalmente, todo cambió. Pues, Gloria, como buena amante de la música también, confesó que justamente el género musical favorito de su cita es el que ella más detesta. «Para mí, son gritos», indicó sobre el flamenco. «No me gusta el flamenco. El Camarón y todas esas cosas no me ha gustado nunca. Yo soy más de copla», explicó la soltera.

El participante, por su parte, estuvo de acuerdo en conocer sus géneros musicales favoritos. Pero, este no fue el único desacuerdo entre ambos. Pues, como persona creyente, le habló a su cita de su amor por Dios. «Yo soy de Dios», le dijo él. Unas palabras con las que echaba para atrás a la soltera.

«Yo soy creyente, pero no practicante. Yo lo respeto, mi hermano el mayor ha estado en iglesias evangelistas, pero a mí no me gusta», contó ella. «Que a ella no le gusta la Iglesia lo veo muy respetable, es un tabernáculo, Dios se encuentra y se busca en el corazón», comentó él en uno de los totales.

Pero, para Gloria la gota que colmó el vaso tuvo lugar cuando el soltero ha dejado ver que podía aportar una lectura religiosa a cada uno de sus nombres. «Yo no estaría con una persona así, uf. ¡Qué agobio!», señaló horrorizada. «Qué va, qué va, no podría. Una persona que esté cada dos por tres hablando de Dios es como si yo estuviese las 24 horas hablándote de mi trabajo y venga de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo», insistía.

Gloria sobre Manuel, su cita de ‘First Dates’: «A mí las barrigas cerveceras no me gustan»

La velada fue avanzando y la desilusión de Gloria por Manuel fue creciendo considerablemente. Pues, aunque le caía bien y se lo estaba pasando increíble con él, no terminaba de gustarle del todo. «A mí las barrigas cerveceras no me gustan. Un hombre dejado, lo siento en el alma, pero no puedo», comentó en uno de los totales al equipo de First Dates.

Por ello, en la decisión final, lo tuvo claro. Mientras Manuel sí estuvo de acuerdo en seguir conociendo a la murciana, ella no pudo opinar lo mismo. «Como pareja, no. Como amigo, no me gustaría perder tu amistad», comentó la mujer. «Si vas a Cartagena, te vienes de fiesta, no a la misa, a la Iglesia no me vayas a llevar», bromeaba antes de irse.