Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por los espectadores de Mediaset España. Pues, cada vez son más las personas que siguen las citas de los participantes. Y es que, si hay algo que nos ha dejado claro el programa, durante estos casi 10 años, es que cualquier cosa puede pasar. Una situación que se vivió, recientemente, con la cita de Martí y Sara. «Me gustan muchísimas cosas de lo que se puede ser friki, no todas, obviamente, pero me gustan muchísimas. Soy arqueólogo, estudio cosas de la Prehistoria, pero en el amor no me ha ido bien, es algo que no he explorado demasiado», comentó el comensal en su presentación.

Martí fue el primero en llegar al local del amor, por lo que tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. De esta manera, y tras escuchar las palabras del joven, el presentador quiso saber el motivo por el que opinaba eso. «Porque es algo que no tengo siempre en mente, no salgo con la mentalidad de follar», le respondió. Minutos después llegó Sara, la cita del soltero. La joven, de 19 años, explicó en su presentación que había tenido dificultades para tener pareja debido a su altura. Una situación que la frustraba en ocasiones. «Aunque parezca que hay gente alta, no hay tanta. Difícilmente encuentro chicos más altos que yo», aseguró.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros no fue la más positiva de todas, pero tampoco la peor. «Al verla me ha parecido una chica muy guapa, a ver cómo va todo…», comentó Martí al ver a su pareja de la noche. Sara, por su parte, se sinceró. «No es que diga que me encanta, pero está muy bien… y de la altura, la verdad, que no me puedo quejar», señaló.

Ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates con el objetivo de descubrir si tenían gustos en común o no. Pero, aunque hubieron aspectos donde los dos tenían la misma opinión, fueron las actitudes de Martí las que terminaron por desagradar a la joven. Y es que, el soltero eructó durante la cita.

Este gesto pilló a Sara por sorpresa, pues no se lo esperaba. De hecho, confesó que no le pareció muy educado por parte de él. «A ver, no es algo muy educado que eructarse mientras se está cenando, o haciendo cualquier cosa… no me pareció nada agradable», dijo en uno de los totales. Pero, eso no fue lo peor que sucedió durante la velada.

Sara, sobre las actitudes de su cita de ‘First Dates’: «Yo me reía, pero porque no sabía qué hacer»

En un momento dado, el soltero vió una mosca y tuvo como objetivo cazarla. «Me gusta jugar con moscas…», le explicó el catalán al ver a su cita asombrada. «Flipando, la verdad, me quedé sin palabras. Yo me reía, pero porque no sabía qué hacer», confesó Sara. Un conjunto de situaciones que fueron detonantes en la decisión final de First Dates.

«Hemos compartido bastantes gustos y aficiones», comentó Martí. Pues, él sí quiso seguir conociendo a la soltera en una segunda cita. Sin embargo, Sara quedó espantada. «A nivel romántico, como amigos, sí, no habría problema», sentenció. Unas palabras con las que le dejaba claro que no veía un futuro sentimental con él.