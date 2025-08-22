Terelu Campos sufre en su regreso como presentadora: cambios en su sección

Tras muchos tiempo esperándolo, Terelu Campos se ha vuelto a poner al frente de un programa de televisión, esta vez gracias a Fiesta, donde se encarga de presentar Aires de Fiesta, la sección que recupera el espíritu de Qué tiempo tan feliz, el último programa de su madre, María Teresa Campos. Desde la última etapa de Sálvame, en la que presentaba Sálvame Lemon Tea junto a María Patiño, no era presentadora, regresando a su rol de colaboradora. Pero este regreso no está siendo tan bueno como esperaba, por eso el programa ha decidido cambiar la ubicación de su sección ante los flojos datos de audiencia conseguidos por la malagueña con su espacio musical.

Con las vacaciones de Emma García llegó el turno de Terelu, teniendo un buen estreno con picos de hasta el 10 % de audiencia, pero lo cierto es que desde entonces la audiencia ha ido bajando. Coincidiendo con el menor consumo televisivo por parte del público, algo habitual cada verano, el espacio de los fines de semana ha ido bajando del doble dígito, unos datos a los que había que poner remedio.

Para tratar de dar un empujón, la dirección de Fiesta cambiará los horarios del programa desde este fin de semana, moviendo a Terelu Campos de la franja que hasta ahora ocupaba. Aires de Fiesta, que hasta ahora se emitía en mitad de la tarde, pasará ahora a ser el arranque del programa, por lo que cambiará a emitirse de 16:00 a 17:30 h.

Desde las 17:30 h comenzarán los contenidos habituales de Fiesta, centrados en la actualidad del mundo del corazón y de la actualidad, poniendo el foco en los sucesos, respetando la estructura que utiliza Emma García desde hace años. En este caso serán Àlex Blanquer y César Muñoz los que se encarguen de presentar el espacio hasta las 21:00 h, momento en el que darán paso a Informativos Telecinco.

Terelu Campos no es la única que sufre cambios en la programación

Mediaset también ha anunciado que First Dates ocupará este viernes 22 de agosto parte del horario de ¡De Viernes!, que se marchó de vacaciones el pasado mes de julio. Desde entonces, el espacio de Santi Acosta y Bea Archidona ha emitido recopilatorios de sus mejores momentos, pero los datos tampoco han sido buenos en estas tres últimas semanas.

Es por eso que la cadena confía en el programa de citas de Carlos Sobera para ocupar el horario de 22:00 h a 23:30 h después de los buenos resultados que está cosechando de lunes a viernes. El espacio, que hasta ahora se emitía en Cuatro, ha logrado llevarse a su audiencia hasta el principal canal de Mediaset y llegar a liderar en algunas noches, lo que le puede valer para dar el salto definitivo a Telecinco en el comienzo de la nueva temporada televisiva.