Decisión inédita de Telecinco en la emisión de hoy de ‘¡De Viernes!’

El verano es la época en la que los programas, presentadores y los equipos disfrutan de las vacaciones, por lo que las cadenas tienen que buscar cómo llenar esos huecos. A Antena 3, con El Hormiguero y La Ruleta de la Suerte le funciona la emisión de programas repetidos, pero con ¡De Viernes! no está pasando lo mismo en Telecinco. Ante los malos datos del espacio de Santi Acosta y Bea Archidona, la cadena de Fuencarral ha decidido mover ficha ante un mes de agosto bastante complicado.

Tras casi diez temporadas en Cuatro, First Dates ha saltado este verano por primera vez a Telecinco, donde se está convirtiendo en la gran revelación del año, demostrando que es la mejor opción que tiene Mediaset para luchar contra El Hormiguero y La Revuelta cada noche. Pero hasta que ese momento llegue, el trabajo del espacio de citas de Carlos Sobera es seguir superando el 10 % de audiencia durante el verano. Ante los buenos resultados del dating, la cadena ha decidido ampliar su emisión un día más.

Hasta ahora, la noche de los viernes estaba reservada para ¡De Viernes!, habiendo emitido hasta ahora tres entregas de programas repetidos, pero los resultados no han sido nada buenos. Pese al considerable ahorro de costes, ya que el equipo técnico y de redacción está de vacaciones, lo cierto es que se trata de malos datos.

El pasado uno agosto pudo mantener el tipo al marcar un 10, 1 % y reunir a 618.000 espectadores, pero el ocho de agosto ya bajó hasta el 8,6 % de share y apenas 507.000. El peor dató llegó el 15 de agosto, día en el que marcó mínimo con un 6,3 % y 374.000 espectadores, aunque hay que tener en cuenta que en pleno puente de agosto el consumo televisivo se desplomó, siendo la semana con menor consumo del año, como es habitual en verano y en Semana Santa.

Es por eso que Telecinco ha decidido confiar un día más en First Dates, que desde esta semana también se ocupará de las noches de los viernes, ocupando la franja de las 22:00 h y hasta las 22:30 h. Después, al final del prime time, será el turno para ¡De Viernes!, que seguirá emitiendo un recopilatorio de mejores momentos, al menos hasta que arranque la próxima temporada, algo que podrían hacer el viernes 29 de agosto, adelantándose unos días al mes de septiembre para intentar mejorar las audiencias.

¿Qué pasará con ‘First Dates’ después del verano?

La duda que los espectadores del programa de citas tienen es qué pasará con Carlos Lozano y su equipo. Durante años han conseguido una audiencia fiel en las noches de Cuatro, siendo el programa con mejor cuota de la segunda cadena de Mediaset y aguantando la dura competencia de las noches. Ahora, tras muchos años, ha tenido su primera oportunidad seria de poder brillar en las noches de la principal cadena, algo que está haciendo incluso con programas y citas de meses anteriores.

Es por eso que parece que ha llegado el momento de que First Dates se asiente en Telecinco y pueda competir con las mismas armas frentes a La Revuelta y El Hormiguero. Si supera con nota su examen al sustituir a ¡De Viernes!, es muy posible que Mediaset anuncie su salto definitivo de Cuatro a Telecinco.