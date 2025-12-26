‘BZRP Music Session #62’: ¿A qué hora se estrena y con quién colabora Bizarrap

Bizarrap está terminado el año 2025 por todo lo alto después de que haya estado durante los primeros meses del año sin lanzar canciones. Hace semanas volvía a la actualidad con una colaboración con Daddy Yankee, leyenda de la música urbana que estaba retirado, pero que ha regresado tras la llamada del argentino. Esta vez, para cerrar el año, y como regalo de Navidad, acaba de anunciar colaboración con J Balvin en la BZRP Music Session #62.

Este anuncia llega después de que el cantante firmase la paz ante miles de personas en directo en México, donde se sumó a Bad Bunny para cantar La canción, canción en la que colaboraron en el pasado. Una de las pocas pistas que ha dejado el productor es una respuesta que ha dado a un usuario de X (antes Twitter), que quería destacar que después de mucho tiempo de silencio ha decidido colaborar con dos grandes del reggaeton. «Yo hago lo que puedo, y puedo mucho, antes podía poco, hoy puedo muchardo», le contestaba.

¿Cuándo se estrena la canción de Bizarrap con J Balvin?

Tal y como anuncia en sus breves post, el estreno de esta nueva canción será el 26 de diciembre a las 19:00 h en Colombia y a las 21:00 h de Argentina, destacando los dos países de los dos artistas que participan en esta canción. Para escucharla en España tendremos que esperar a la madrugada del viernes al sábado, en concreto a las 01 h de la madrugada, momento en el que se podrá escuchar.

De esta manera, Balvin y Biza también firman su propia paz, ya que el argentino publicó en el año 2022 una canción con el cantante Residente en la que no dudaba en atizar a J Balvin, diciendo en la letra de su canción que el colombiano era «una copia de reguetonero». En este caso, el productor es habitual que no intervenga en las letras de sus colaboradores, dejando que se expresen como quieran.