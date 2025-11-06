Letra completa de ‘BZRP Music Sessions #0/66’, de Daddy Yankee y Bizarrap (y vídeo)

No es ningún secreto que Bizarrap, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los productores argentinos más reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, porque llegó a hacer historia con excepcionales BZRP Music Sessions como la de Shakira, en la que rompió su silencio respecto a su sonada ruptura con Gerard Piqué, así como la de Villano Antillano, Ptazeta, Duki y Paulo Londra, entre otros tantos. Recientemente, el argentino sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales con una noticia que, desde luego, no estaba en los planes de ninguno de ellos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al lanzamiento de la BZRP Music Sessions #0/66. Lejos de que todo quede ahí, confirmó una cuenta atrás, así como el artista protagonista de esta canción: nada más y nada menos que Daddy Yankee.

¡Algo verdaderamente histórico, como no podía ser de otra forma! Entre otras cuestiones, porque el cantante puertorriqueño es considerado como uno de los reyes del reggaetón. Por lo tanto, las expectativas eran verdaderamente altas pero, como era de esperar, tanto Bizarrap como Daddy Yankee han estado a la altura de lo que se esperaba. Y es que esta BZRP Music Sessions #0/66 cuenta con todos los ingredientes para marcar un antes y un después en la industria, en muchos sentidos. Entre otras cuestiones, porque la letra está repleta de numerosos guiños al legado de Daddy Yankee, con los que demuestra por qué es considerado como uno de los grandes referentes del reggaetón, uno de los géneros musicales que más éxito está cosechando en las últimas décadas. Así pues, es el momento más que perfecto para disfrutar de la letra completa de este proyecto, así como el vídeo que han compartido para la ocasión, en el que se sigue la más pura esencia de las míticas sesiones del argentino.

Letra completa de ‘BZRP Music Sessions #0/66’, de Daddy Yankee y Bizarrap

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias «El Calentón» (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: «¿Qué te pasa?» (Eh)

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando ‘e dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa’ to’ lao’ camina, es quien me pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)

No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina

¿Qué tú quiere’ que te diga?

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore’)

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias «El Calentón»

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa’ tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to’ los male’ arrasa

To’ el mundo me dice: «¿Qué te pasa?»

Si me pregunta’, a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!

(Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)

(Prendan los motore’)

Bizarrap