Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Martina hace todo lo posible por evitar a Adriano

La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado miércoles 24 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de los capítulos 741 y 742 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo el tiempo ha pasado en la Promesa. A través de un salto temporal, los espectadores podrán ver cómo la tristeza y la melancolía se han apoderado del palacio. Y es que, al final, Ángela no se presentó a su boda. Tal y como se pudo ver, Curro encontró a su amada inconsciente. Y es que, la joven se tomó todo el bote de mediación que le había recetado el médico.

Una terrible situación que ha culminado de la peor manera. Por ello, Margarita ha apostado por regresar al palacio y apoyar a los Luján. Pero, esta situación ha provocado lo que ya se veía venir: un nuevo enfrentamiento entre Margarita y Leocadia. Asimismo, la madre de Martina se niega a hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa. Por su parte, Manuel descubre que la madre de Ángela fue la que orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. Una acción con la que sacaría su beneficio. Por lo tanto, piensa tomar cartas en el asunto y le declara la guerra a Leocadia. Respecto a Martina y Adriano, estos siguen sin hablar del beso que se dieron.

Mientras tanto, en el servicio tampoco se encuentra muy bien la cosa. María Fernández sigue ocultando su embarazo, una situación que no está siendo nada fácil. Además, hacen falta trabajadores. Por ello, Teresa lo comenta con Cristóbal. Villamil sigue recibiendo quejas de sus compañeras. Asimismo, la relación de Vera y Teresa se ha roto definitivamente. Todo ello sumado al hecho de que Cristóbal le aconseja al ama de llaves que le cuente a sus compañeros la verdad de lo que pasó.

¿Qué sucede en el capítulo 743 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 26 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Martina y Adriano siguen teniendo una relación bastante tensa. La mujer está haciendo todo lo posible por evitarlo, por lo que le propone turnarse con los niños. Asimismo, le pide que no siga ahondando en lo ocurrido. Pues, debe tener presente que él es el marido de su prima y ella está comprometida con Jacobo.

Por su parte, Teresa sigue luchando para que se contrate más personal. Pues, considera que es más que necesario para el buen funcionamiento de la Promesa. Mientras, Pía habla con María Fernández para proponerle que convenza al mayordomo. Pues, el objetivo es que Carlo sea el nuevo lacayo. Cristóbal manda a Vera a limpiar las ventanas del torreón.

Toño, por su parte, está muy preocupado porque cree que nunca será aceptado por el tío de Enora. Una situación que habla con Candela y Simona, quiénes le aconsejan que hable con la chica. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Manuel sigue muy molesto porque Lisandro se sigue lucrando de su negocio. Ante ello, Enora se compromete a buscar una solución. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.