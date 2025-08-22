Así fue la entrevista más extraña de ‘Equipo de investigación’: «Nunca antes…»

Mientras Glória Serra y todos los componentes de Equipo de investigación disfrutan de unas merecidas vacaciones, es buen momento para recordar uno de los momentos más impactantes que se han vivido en el programa de reportajes de laSexta. En sus 14 años de historia, el espacio se ha caracterizado por conseguir el testimonio de numerosos protagonistas de los asuntos que tratan, pero en el año 2021 vivieron una entrevista que parecía imposible. La presentadora dejó claro a los espectadores que se trataba de la primera vez que les pasaba algo así, dejando claro que para nada era lo habitual.

En aquel año se emitió un reportaje dedicado a las reseñas falsas que inundan la red y que ayudan a la compra de productos o la elección de un taller o un restaurantes, por poner algunos ejemplos. El programa puso el punto de mira en varias tiendas online, en las que millones de usuarios confían en esas reseñas para su decisión de compra, siendo Amazon el gigante con el que trataron de conocer qué filtros pasaban esas opiniones para asegurarse de que eran completamente ciertas.

Una periodista del programa seguía la pista de varios grupos en redes sociales que se dedicaban a conseguir e intercambiar reseñas falsas en la tienda online, por eso decidieron contactar directamente con la empresa. Tras solicitar una entrevista con el departamento de prensa y enviar algunas de las preguntas que les gustaría hacer, algo habitual cuando un periodista contacta con el protagonista de una información, la respuesta del gigante norteamericano dejó sorprendido al programa.

Tal y como explicaba Serra, dos días más tarde de su petición recibieron un vídeo con unas declaraciones grabadas. En el vídeo se puede ver a un portavoz de la empresa simulando contestar a una entrevista, como si un periodista estuviera en las oficinas, pero lo cierto es que no era así.

«Nunca antes habíamos tenido que emitir una entrevista en la que no podíamos preguntar directamente», así dejaba claro que se trataba de algo inédito. La mayor queja de Equipo de investigación era que el portavoz sólo respondía a cinco de las diez preguntas que les mandaron, aunque hay que dejar claro que estaba en todo su derecho a responder lo que quisiera, como es lógico.

¿Cuándo vuelve ‘Equipo de investigación’ con nuevos programas?

Desde el pasado mes de julio laSexta emite programas repetidos, ya que el consumo televisivo baja mucho durante el verano, por eso se guarda los programas de estreno para la nueva temporada. Aunque todavía no hay fecha confirmada, lo habitual es que Glòria Serra y los suyos regresen en la segunda semana de septiembre, algo que ha ido repitiendo en las últimas temporadas, por lo que el viernes 12 de septiembre parece la fecha más probable para el regreso de los nuevos reportajes.