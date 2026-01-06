Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita con una propuesta sexual: «La pistola la llevo yo»

Arranca el 2026 de manera oficial y en el restaurante de First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer. Un encuentro televisivo donde, recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a Darwin. El soltero, de 44 años, es originario de Cuba. Vive en Madrid, donde trabaja como camarero. Por ello, ha acudido al programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a un hombre que le llene por completo. «Quisiera encontrar a una persona que se deba a mí», le contó a Carlos Sobera. Y es que, debido a que fue el primero en llegar al local del amor, tuvo la oportunidad de hablar con el presentador.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del formato le preparó una cita con Alessandro. El soltero, de 31 años, trabaja como asesor de moda en Madrid. Su primer encuentro con Darwin no estuvo nada mal. De hecho, el cubano no tuvo reparos en confesarle a la organización que estaba contento con su acierto. «Un chico guapo, tiene estatura, cabello, huele riquísimo. Tiene cuerpo bonito», comentó. Por ello, y tras un primer intercambio de palabras, los participantes estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante. Un lugar mucho más íntimo donde hablaron de sus gustos y particularidades con el objetivo de conocerse mejor.

Darwin se sincera en ‘First Dates’ sobre su fantasía sexual

«La mezcla de Italia y Cuba dicen que es peligrosa. Los italianos tienen sangre cliente y yo que soy de La Habana va a ser Fast and fourious», opinó Darwin en uno de los totales. Poco a poco, la pareja de solteros fue entrando en confianza. Por ello, poco tardaron en hablar de temas sexuales. «Normalmente, todo lo hago bien», le comentó el cubano.

El italiano, por su parte, comentó al equipo que no quería saber cómo era su cita en el sexo. De hecho, no tenía interés. Pero, al ver que él sí quería hablar del tema, no tuvo más remedio que responderle. «Dicen que beso bien», confesaba Alessandro. Ante ello, Darwin le dijo que estaba «ansioso por comprobarlo». Fue entonces cuando el cubano le habló de su fantasía sexual.

«Mi fantasía sexual es follarme a un policía», le dijo. El italiano, por su parte, opinó lo mismo. Unas palabras que motivaron al cubano a lanzarle una propuesta poco inocente. «Un día lo hacemos juntos», agregó. Pero, lejos de dejar aquí el tema, continuó. «Tengo un amigo que es policía, le puedo pedir el traje», agregó. Pues, Darwin estaba haciendo todo lo posible por convencer al italiano.

La decisión final de ‘First Dates’

«La pistola la llevo yo, la pistola no me la va a dar», dejó caer el cubano. Unas palabras que provocaron la risa de Alessandro. «La escopeta. Es una AKM», agregó. Tras ello, los participantes vivieron un animado encuentro en el reservado de First Dates. Pero, pese a haberse dado un beso, la decisión final hubo sorpresas.

Darwin dejó claro que sí quería tener una segunda cita con Alessandro. Pero, el italiano lo rechazó por completo. «No te quiero mentir. No te quiero decir sí y luego que no, no quiero que estés mal», concluyó. Unas palabras con las que le dejaba claro que no tenían ningún tipo de posibilidad.