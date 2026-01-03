Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita tras leerle el futuro: «Probablemente te mueras soltero»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos televisivos más vistos de la pequeña pantalla. Y es que, cada vez son más los participantes que deciden dejarlo todo en manos del equipo de expertos de Cuatro para poder encontrar a su media naranja. De esta manera, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Joan. El participante, de 65 años, se presentó como un hombre que se dedica al mundo del bróker y que no ha tenido mucha suerte en el amor.

Debido a que fue el primero en llegar al local, fue recibido por el presentador Carlos Sobera. De esta manera, el soltero le contó que no es muy fan de la Navidad, pues la gente es muy cínica en estas fechas. Además, respecto a lo que busca en una mujer, explicó que le gustaría una que fuese femenina, pero no «feminista». Y es que, Joan considera que son muy «machos» y no le gustan nada. Teniendo esto en cuenta, la organización le presentó a Carmen. La soltera, de 67 años, se presentó como una mujer afortunada en el amor. Pues, según relató, no le faltan amantes. Eso sí, dejó claro que era «extremadamente peligrosa».

Carmen le lee la mano a su cita de ‘First Dates’

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la más acertada. En el caso de Carmen, ella consideró que Joan no era su prototipo de hombre. «Respeto la obesidad, pero no me gustan en absoluto porque es dejadez», comentó en uno de los totales. Asimismo, la soltera dejó claro que era una española muy patriota. De hecho, en caso de guerra, no dudaría dos veces en enviar a sus hijos a luchar por la patria. «España es lo primero», manifestó.

La cita fue avanzando con normalidad, pero la tensión llegó cuando la participante le habló a su cita de su don. Carmen explicó que sabe leer la vida de las personas por las líneas de sus manos. Y es que, su madre nació «en Viernes Santo y con la Cruz de Caravaca en el paladar». Una confesión que a Joan le hizo gracia, a priori. Pero, poco tardó en percibir a su cita de First Dates como una «loca».

«Hay una persona que te influye, debe de ser tu madre. Cuidado en tu vejez por políticas inversas y veo aventuras que no te han colmado. Probablemente te mueras soltero», le dijo ella. Pues, comenzó a leer su mano. Unas palabras que dejaban a Joan un poco incómodo. «Me ha parecido una persona muy divertida, me he reñido mucho con ella. Pero, a medida que hemos ido avanzando la conversación y tal… Muy loca. Muy pirada», dijo en uno de los totales. Pero, tras concluir con la lectura y saber que podría acabar su vida soltera, el comensal lo tuvo claro. «Bueno, que le vamos a hacer», sentenció con optimismo.