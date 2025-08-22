Los dorsales de los ciclistas de la Vuelta a España 2025
Descubre los dorsales de los ciclistas de La Vuelta a España 2025
Una nueva edición de La Vuelta a España está a punto de comenzar y ya se ultiman los preparativos para que los mejores ciclistas del mundo echen a rodar en la prueba española, que arrancará este próximo 23 de agosto en territorio italiano y finalizará el próximo 14 de septiembre con la llegada a la capital de España, Madrid. A continuación, os detallaremos los dorsales de los ciclistas que participarán en La Vuelta a España 2025.
Dorsales de La Vuelta a España 2025
UAE Emirates – XRG
- 1. João Almeida (POR)
- 2. Juan Ayuso (ESP)
- 3. Mikkel Bjerg (DIN)
- 4. Felix Grossschartner (AUS);
- 5. Domen Novak (SLO)
- 6. Ivo Oliveira (POR)
- 7. Marc Soler (ESP)
- 8. Jay Vine (AUS)
Visma – Lease a Bike
- 11. Jonas Vingegaard (DIN)
- 12. Axel Zingle (FRA)
- 13. Victor Campenaerts (BEL)
- 14. Matteo Jorgenson (USA)
- 15. Wilco Kelderman (NED)
- 16. Sepp Kuss (USA)
- 17. Ben Tulett (GBR)
- 18. Dylan Van Baarle (NED)
Lidl-Trek
- 21. Andrea Bagioli (ITA)
- 22. Julien Bernard (FRA)
- 23. Giulio Ciccone (ITA)
- 24. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI)
- 25. Daan Hoole (NED)
- 26. Soren Kragh Andersen (DIN)
- 27. Mads Pedersen (DIN)
- 28. Carlos Verona (ESP)
Movistar Team
- 31. Jorge Arcas (ESP)
- 32. Orluis Aular (VEN)
- 33. Carlos Canal (ESP)
- 34. Pablo Castrillo (ESP)
- 35. Jefferson Cepeda (ECU)
- 36. Iván García Cortina (ESP)
- 37. Michel Hessmann (ALE)
- 38. Javier Romo (ESP)
Red Bull Bora-Hansgrohe
- 41. Jai Hindley (AUS)
- 42. Giovanni Aleotti (ITA)
- 43. Nico Denz (ALE)
- 44. Finn Fisher-Black (NZL)
- 45. Giulio Pellizzari (ITA)
- 46. Matteo Sobrero (ITA)
- 47. Tim Van Dijke (NED)
- 48. Ben Zwiehoff (ALE)
Soudal Quick-Step
- 51. Mikel Landa (ESP)
- 52. Junior Lecerf (BEL)
- 53. Valentin Paret-Peintre (FRA)
- 54. Pepijn Reinderrink (NED)
- 55. Maximilian Schachmann (ALE)
- 56. Mauri Vansevenant (BEL)
- 57. Louis Vervaeke (BEL)
- 58. Gianmarco Garofoli (ITA)
Ineos Grenadiers
- 61. Magnus Sheffield (USA)
- 62. Egan Bernal (COL)
- 63. Filippo Ganna (ITA)
- 64. Bob Jungels (LUX)
- 65. Michal Kwiatkowski (POL)
- 66. Victor Langelotti (MON)
- 67. Brandon Rivera (COL)
- 68. Ben Turner (GBR)
Alpecin-Deceuninck
- 71. Jasper Philipsen (BEL)
- 72. Tobias Bayer (AUT)
- 73. Ramses Debruyne (BEL)
- 74. Gal Glivar (SLO)
- 75. Edward Planckaert (BEL)
- 76. Jonas Rickaert (BEL)
- 77. Oscar RiesebeeK (NED)
- 78. Luca Vergallito (ITA)
EF Education – Easypost
- 81. Esteban Chaves (COL)
- 82. Markel Beloki (ESP)
- 83. Madis Mihkels (EST)
- 84. Lukas Nerurkar (GBR)
- 85. Sean Quinn (USA)
- 86. Archie Ryan (IRL)
- 87. James Shaw (GBR)
- 88. Jardi Van der Lee (NED)
Decathlon AG2R La Mondiale
- 91. Felix Gall (AUT)
- 92. Bruno Armirail (FRA)
- 93. Leo Bisiaux (FRA)
- 94. Sander de Pestel (BEL)
- 95. Jordan Labrosse (FRA)
- 96. Nans Peters (FRA)
- 97. Callum Scotson (AUS)
- 98. Johannes Staune-Mittet (NOR)
Bahrain-Victorious
- 101. Antonio Tiberi (ITA)
- 102. Santiago Buitrago (COL)
- 103. Nicolò Buratti (ITA)
- 104. Damiano Caruso (ITA)
- 105. Roman Ermakov (RUS)
- 106. Jack Haig (AUS)
- 107. Mathijs Paasschens (NED)
- 108. Torstein Traeen (NOR)
Q36.5
- 111. Tom Pidcock (GBR)
- 112. David de la Cruz (ESP)
- 113. Xabier Mikel Azparren (ESP)
- 114. Fabio Christen (SUI)
- 115. Damien Howson (AUS)
- 116. Nick Zukowsky (CAN)
- 117. David González (ESP)
- 118. Marcel Camprubí (ESP)
Astana XDS
- 121. Harold Tejada (COL)
- 122. Nicola Conci (ITA)
- 123. Lorenzo Fortunato (ITA)
- 124. Sergio Higuita (COL)
- 125. Harold Martín López (ECU)
- 126. Fausto Masnada (ITA)
- 127. Wout Poels (NED)
- 128. Nicolas Vinokourov (KAZ)
Groupama-FDJ
- 131. Clément Braz (FRA)
- 132. Rémi Cavagna (FRA)
- 133. David Gaudu (FRA)
- 134. Thibaud Gruel (FRA)
- 135. Guillaume Martin-Guyonet (FRA)
- 136. Rudy Molard (FRA)
- 137. Brieuc Rolland (FRA)
- 138. Stefan Küng (SUI)
Caja Rural – Seguros RGA
- 141. Thomas Silva (URU)
- 142. Abel Balderstone (ESP)
- 143. Fernando Barceló (ESP)
- 144. Joan Bou (ESP)
- 145. Jaume Guardeño (ESP)
- 146. Alex Molenaar (NED)
- 147. Joel Nicolau (ESP)
- 148. Jakub Otruba (RCH)
Jayco-AlUla
- 151. Ben O’Connor (AUS)
- 152. Koen Bouwman (NED)
- 153. Eddie Dunbar (IRL)
- 154. Anders Foldager (DIN)
- 155. Patrick Gamper (AUT)
- 156. Chris Harper (AUS)
- 157. Chris Juul-Jensen (DIN)
- 158. Kell O’Brien (AUS)
Arkéa B&B Hotels
- 161. Raúl García Pierna (ESP)
- 162. Jenthe Biermans (FRA)
- 163. Victor Guernalec (FRA)
- 164. Léandre Lozouet (FRA)
- 165. Cristian Rodríguez (ESP)
- 166. Louis Rouland (FRA)
- 167. Alessandro Verre (ITA)
- 168. Pierre Thierry (FRA)
Cofidis
- 171. Emanuel Buchmann
- 172. Sergio Samitier (ESP)
- 173. Stanislaw Aniolkowski (POL)
- 174. Simon Carr (GBR)
- 175. Bryan Coquard (FRA)
- 176. Jesús Herrada (ESP)
- 177. Oliver Knight (GBR)
- 178.Paul Ourselin (FRA)
Intermarché-Wanty
- 181. Huub Artz (NED)
- 182. Kamiel Bonneu (BEL)
- 183. Dries de Pooter (BEL)
- 184. Arne Marit (BEL)
- 185. Louis Meintjes (RSA)
- 186. Simone Petilli (ITA)
- 187. Dion Smith (NZL)
- 188. Luca Van Boven (BEL)
Picnic PostNL
- 191. Patrick Eddy (AUS)
- 192. Chris Hamilton (AUS)
- 193. Bjron Koerdt (GBR)
- 194. Gijs Leemreize (NED)
- 195. Juan Guillermo Martínez (COL)
- 196. Timo Roosen (NED)
- 197. Casper Van Uden (NED)
- 198. Kevin Vermaerke (USA)
Lotto
- 201. Lars Craps (BEL)
- 202. Jasper de Buyst (BEL)
- 203. Arjen Livyns (BEL)
- 204. Alec Segaert (BEL)
- 205. Eduardo Sepúlveda (ARG)
- 206. Liam Slock (BEL)
- 207. Elia Viviani (ITA)
- 208. Jonas Wilsly (DIN)
Burgos Burpellet BH
- 211. Mario Aparicio (ESP)
- 212. Sergio Chumil (GUA)
- 213. Eric Fagúndez (URU)
- 214. José Luis Faura (ESP)
- 215. Hugo de la Calle (ESP)
- 216. Carlos García Pierna (ESP)
- 217. Sinuhé Fernández (ESP)
- 218. Daniel Cavia (ESP)