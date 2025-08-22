CICLISMO

Los dorsales de los ciclistas de la Vuelta a España 2025

Descubre los dorsales de los ciclistas de La Vuelta a España 2025

¿Por dónde pasa la Vuelta a España 2025? Todas las ciudades y etapas

Los dorsales de los ciclistas de la Vuelta a España 2025
Vuelta España

Una nueva edición de La Vuelta a España está a punto de comenzar y ya se ultiman los preparativos para que los mejores ciclistas del mundo echen a rodar en la prueba española, que arrancará este próximo 23 de agosto en territorio italiano y finalizará el próximo 14 de septiembre con la llegada a la capital de España, Madrid. A continuación, os detallaremos los dorsales de los ciclistas que participarán en La Vuelta a España 2025. 

Dorsales de La Vuelta a España 2025

UAE Emirates – XRG

  • 1. João Almeida (POR)
  • 2. Juan Ayuso (ESP)
  • 3. Mikkel Bjerg (DIN)
  • 4. Felix Grossschartner (AUS);
  • 5. Domen Novak (SLO)
  • 6. Ivo Oliveira (POR)
  • 7. Marc Soler (ESP)
  • 8. Jay Vine (AUS)

Visma – Lease a Bike

  • 11. Jonas Vingegaard (DIN)
  • 12. Axel Zingle (FRA)
  • 13. Victor Campenaerts (BEL)
  • 14. Matteo Jorgenson (USA)
  • 15. Wilco Kelderman (NED)
  • 16. Sepp Kuss (USA)
  • 17. Ben Tulett (GBR)
  • 18. Dylan Van Baarle (NED)

Lidl-Trek

  • 21. Andrea Bagioli (ITA)
  • 22. Julien Bernard (FRA)
  • 23. Giulio Ciccone (ITA)
  • 24. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI)
  • 25. Daan Hoole (NED)
  • 26. Soren Kragh Andersen (DIN)
  • 27. Mads Pedersen (DIN)
  • 28. Carlos Verona (ESP)

Movistar Team

  • 31. Jorge Arcas (ESP)
  • 32. Orluis Aular (VEN)
  • 33. Carlos Canal (ESP)
  • 34. Pablo Castrillo (ESP)
  • 35. Jefferson Cepeda (ECU)
  • 36. Iván García Cortina (ESP)
  • 37. Michel Hessmann (ALE)
  • 38. Javier Romo (ESP)

Red Bull Bora-Hansgrohe

  • 41. Jai Hindley (AUS)
  • 42. Giovanni Aleotti (ITA)
  • 43. Nico Denz (ALE)
  • 44. Finn Fisher-Black (NZL)
  • 45. Giulio Pellizzari (ITA)
  • 46. Matteo Sobrero (ITA)
  • 47. Tim Van Dijke (NED)
  • 48. Ben Zwiehoff (ALE)

Soudal Quick-Step

  • 51. Mikel Landa (ESP)
  • 52. Junior Lecerf (BEL)
  • 53. Valentin Paret-Peintre (FRA)
  • 54. Pepijn Reinderrink (NED)
  • 55. Maximilian Schachmann (ALE)
  • 56. Mauri Vansevenant (BEL)
  • 57. Louis Vervaeke (BEL)
  • 58. Gianmarco Garofoli (ITA)

Ineos Grenadiers

  • 61. Magnus Sheffield (USA)
  • 62. Egan Bernal (COL)
  • 63. Filippo Ganna (ITA)
  • 64. Bob Jungels (LUX)
  • 65. Michal Kwiatkowski (POL)
  • 66. Victor Langelotti (MON)
  • 67. Brandon Rivera (COL)
  • 68. Ben Turner (GBR)

Alpecin-Deceuninck

  • 71. Jasper Philipsen (BEL)
  • 72. Tobias Bayer (AUT)
  • 73. Ramses Debruyne (BEL)
  • 74. Gal Glivar (SLO)
  • 75. Edward Planckaert (BEL)
  • 76. Jonas Rickaert (BEL)
  • 77. Oscar RiesebeeK (NED)
  • 78. Luca Vergallito (ITA)

EF Education – Easypost

  • 81. Esteban Chaves (COL)
  • 82. Markel Beloki (ESP)
  • 83. Madis Mihkels (EST)
  • 84. Lukas Nerurkar (GBR)
  • 85. Sean Quinn (USA)
  • 86. Archie Ryan (IRL)
  • 87. James Shaw (GBR)
  • 88. Jardi Van der Lee (NED)

Decathlon AG2R La Mondiale

  • 91. Felix Gall (AUT)
  • 92. Bruno Armirail (FRA)
  • 93. Leo Bisiaux (FRA)
  • 94. Sander de Pestel (BEL)
  • 95. Jordan Labrosse (FRA)
  • 96. Nans Peters (FRA)
  • 97. Callum Scotson (AUS)
  • 98. Johannes Staune-Mittet (NOR)

Bahrain-Victorious

  • 101. Antonio Tiberi (ITA)
  • 102. Santiago Buitrago (COL)
  • 103. Nicolò Buratti (ITA)
  • 104. Damiano Caruso (ITA)
  • 105. Roman Ermakov (RUS)
  • 106. Jack Haig (AUS)
  • 107. Mathijs Paasschens (NED)
  • 108. Torstein Traeen (NOR)

Q36.5

  • 111. Tom Pidcock (GBR)
  • 112. David de la Cruz (ESP)
  • 113. Xabier Mikel Azparren (ESP)
  • 114. Fabio Christen (SUI)
  • 115. Damien Howson (AUS)
  • 116. Nick Zukowsky (CAN)
  • 117. David González (ESP)
  • 118. Marcel Camprubí (ESP)

Astana XDS

  • 121. Harold Tejada (COL)
  • 122. Nicola Conci (ITA)
  • 123. Lorenzo Fortunato (ITA)
  • 124. Sergio Higuita (COL)
  • 125. Harold Martín López (ECU)
  • 126. Fausto Masnada (ITA)
  • 127. Wout Poels (NED)
  • 128. Nicolas Vinokourov (KAZ)

Groupama-FDJ

  • 131. Clément Braz (FRA)
  • 132. Rémi Cavagna (FRA)
  • 133. David Gaudu (FRA)
  • 134. Thibaud Gruel (FRA)
  • 135. Guillaume Martin-Guyonet (FRA)
  • 136. Rudy Molard (FRA)
  • 137. Brieuc Rolland (FRA)
  • 138. Stefan Küng (SUI)

Caja Rural – Seguros RGA

  • 141. Thomas Silva (URU)
  • 142. Abel Balderstone (ESP)
  • 143. Fernando Barceló (ESP)
  • 144. Joan Bou (ESP)
  • 145. Jaume Guardeño (ESP)
  • 146. Alex Molenaar (NED)
  • 147. Joel Nicolau (ESP)
  • 148. Jakub Otruba (RCH)

Jayco-AlUla

  • 151. Ben O’Connor (AUS)
  • 152. Koen Bouwman (NED)
  • 153. Eddie Dunbar (IRL)
  • 154. Anders Foldager (DIN)
  • 155. Patrick Gamper (AUT)
  • 156. Chris Harper (AUS)
  • 157. Chris Juul-Jensen (DIN)
  • 158. Kell O’Brien (AUS)

Arkéa B&B Hotels

  • 161. Raúl García Pierna (ESP)
  • 162. Jenthe Biermans (FRA)
  • 163. Victor Guernalec (FRA)
  • 164. Léandre Lozouet (FRA)
  • 165. Cristian Rodríguez (ESP)
  • 166. Louis Rouland (FRA)
  • 167. Alessandro Verre (ITA)
  • 168. Pierre Thierry (FRA)

Cofidis

  • 171. Emanuel Buchmann
  • 172. Sergio Samitier (ESP)
  • 173. Stanislaw Aniolkowski (POL)
  • 174. Simon Carr (GBR)
  • 175. Bryan Coquard (FRA)
  • 176. Jesús Herrada (ESP)
  • 177. Oliver Knight (GBR)
  • 178.Paul Ourselin (FRA)

Intermarché-Wanty

  • 181. Huub Artz (NED)
  • 182. Kamiel Bonneu (BEL)
  • 183. Dries de Pooter (BEL)
  • 184. Arne Marit (BEL)
  • 185. Louis Meintjes (RSA)
  • 186. Simone Petilli (ITA)
  • 187. Dion Smith (NZL)
  • 188. Luca Van Boven (BEL)

Picnic PostNL

  • 191. Patrick Eddy (AUS)
  • 192. Chris Hamilton (AUS)
  • 193. Bjron Koerdt (GBR)
  • 194. Gijs Leemreize (NED)
  • 195. Juan Guillermo Martínez (COL)
  • 196. Timo Roosen (NED)
  • 197. Casper Van Uden (NED)
  • 198. Kevin Vermaerke (USA)

Lotto

  • 201. Lars Craps (BEL)
  • 202. Jasper de Buyst (BEL)
  • 203. Arjen Livyns (BEL)
  • 204. Alec Segaert (BEL)
  • 205. Eduardo Sepúlveda (ARG)
  • 206. Liam Slock (BEL)
  • 207. Elia Viviani (ITA)
  • 208. Jonas Wilsly (DIN)

Burgos Burpellet BH

  • 211. Mario Aparicio (ESP)
  • 212. Sergio Chumil (GUA)
  • 213. Eric Fagúndez (URU)
  • 214. José Luis Faura (ESP)
  • 215. Hugo de la Calle (ESP)
  • 216. Carlos García Pierna (ESP)
  • 217. Sinuhé Fernández (ESP)
  • 218. Daniel Cavia (ESP)

Lo último en Deportes

Últimas noticias