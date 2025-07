Carlos Sobera estalla en ‘First Dates’ tras la excusa de una soltera para irse: «¿Qué me estás contando?»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, sigue imponiéndose en la parrilla televisiva como uno de los programas más vistos y seguidos por los espectadores. Y es que, cada vez son más las personas que quieren seguir las citas de los participantes. Una aventura televisiva que, recientemente, presentó a Marta. La soltera llegó desde Cantabria con el objetivo de volver a enamorarse. Pues, según ella, aunque está muy bien actualmente, le gustaría volver a sentirse amada.

A nivel sentimental no ha tenido suerte. De hecho, estuvo a punto de casarse con su ex pareja, pero la dejó poco antes del enlace. Así pues, debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Carlos Sobera. De esta manera, mientras esperaba a su cita, la joven se sinceró con el comunicador vasco. «Ahora mismo, los hombres no me valéis para nada. Es triste decir que un hombre no vale ni para tener sexo, pero realmente no vale ni para darte esos 10 minutos de placer. No vale la pena perder el tiempo en el 90% de los hombres», le dijo de manera contundente. Unas palabras que dejaron atónito al periodista.

Carlos Sobera quiso saber cómo era la soltera en el amor. Por ello, se sinceró con ella. «El último que estuvo en mi casa se fue porque decía que yo le daba más cariño al perro», le contó la participante. Una actitud que impactó al presentador. «Voy a salir un rato, hiperventilo y lo traigo», dijo con humor mirando a cámara.

Minutos después llegó Manuel, un entrenador personal madrileño. Sin embargo, el joven, al entrar en el local, lo que provocó fue casi espantar a Marta. ¿El motivo? Cuando la soltera supo que su cita era también escorpio, en el horóscopo, casi decide abandonar la velada. «Nos vamos a llevar muy mal, somos muy viscerales los dos. Los escorpios somos muy temperamentales. Creo que nuestra cita ya debería de acabar», comentó.

La decisión final de ‘First Dates’

Unas palabras que dejaron de piedra al soltero, que no entendía nada. Al escuchar a Marta, Carlos Sobera se vio en la obligación de tomar cartas en el asunto. «Pero si Manu es un chico maravilloso. ¡¿Qué me estás contando?! Vámonos a la mesa, que ahí os vais a entender muy bien», le dijo a la soltera. Un gesto de ánimo y aliento con el que intentó hacerla cambiar de opinión.

Dice el refrán que La experiencia es la madre de la ciencia, y vaya si es acertado. Los participantes de First Dates disfrutaron de una cita muy amena y entretenida. Una velada donde ambos quedaron con muy buen sabor de boca, motivo que les llevó a darse una segunda oportunidad en la decisión final del programa. Y es que, al final, Marta comprobó que dos escorpios también pueden llevarse muy bien.