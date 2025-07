Un soltero de ‘First Dates’ se sincera: «La última vez que estuve con una mujer me llevaron a urgencias»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 15 de julio, en la nueva entrega de First Dates Summer Resort, los espectadores han podido conocer a Luis, un artista de 36 años que llegaba desde Sevilla. Entre otras cuestiones, reconoció que tenía tantísima personalidad que despertaba muchas envidias. Lejos de que todo quede ahí, descolocó por completo a Carlos Sobera con una confesión: «La última vez que estuve con una mujer me tuvieron que llevar a urgencias y pincharme un Urbason de los picores que me entraron». Un comentario que provocó que el presentador tuviese, inevitablemente, un ataque de risa.

Su cita para esa noche era Julio, un recepcionista y maquillador de 32 años nacido en República Dominicana. Luis no dudó en sorprenderle a su llegada con un sensual baile. «¿Dónde me he metido?», alcanzó a preguntar el soltero tras ese inesperado recibimiento. Todo ello mientras dejaba claro que no le había llamado la atención, puesto que no le gustaban en absoluto «los chicos con más carisma que yo». Lejos de que todo quede ahí, Julio fue mucho más allá: «Prefiero que sean más serios que yo, todo lo contrario a mí». Poco después, el presentador de First Dates les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder comenzar a disfrutar de la velada. No tardaron en sincerarse sobre el amor, pero también sobre sus identidades sexuales. Mientras Luis se definió como una persona no binaria, Julio confesó su interés por ‘transicionar’. Aun así, no surgía ningún tipo de química entre ellos.

Todo se complicó aún más cuando, en plena conversación, el sevillano optó por no prestar atención a Julio. Algo que molestó mucho al dominicano: «Hola, estoy hablando contigo, cariño». El andaluz no sólo pidió disculpas, sino que le hizo saber el motivo de su distracción: «Sí, cariño, estoy hablando contigo, pero es que estoy viendo ahí a un rubio que me está poniendo…», comentó, refiriéndose a Matías Roure.

Lejos de que todo quede ahí, tras su experiencia con Julio, Luis tuvo algo muy claro: «Ni amigas ni le voy a dar el teléfono ni nada. Soy maricón, no tonto. Para diva, yo». Pero no todo queda ahí, ya que desveló que no iba a volver a tener una cita a ciegas. En la decisión final de First Dates, como era de esperar, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro al no haber sentido ningún tipo de conexión. «No es mi prototipo, no pegamos en nada», aclaró el dominicano. ¡No triunfó el amor!