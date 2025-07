Zinadin y Aída no se cortan en su cita más hot en ‘First Dates’: «Está muy buena»

Las puertas del resort veraniego de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de Cuatro ha saltado este verano a la parrilla de Telecinco. Y es que, tras nueve años en televisión, cada vez son más las personas que quieren vivir la experiencia de primera mano. De hecho, en la emisión del pasado martes, 15 de julio, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Zinadin. El soltero, de 25 años, se presentó en el programa con muchas ganas de encontrar a su mujer ideal. «Soy muy inteligente. Eso nadie lo dice. Y lo soy porque he luchado mucho en esta vida, he dado mucho de mí mismo», dijo en su presentación.

Debido a que fue el primero en llegar al local, el soltero fue recibido por Carlos Sobera. Así pues, entre tema y tema, el presentador le preguntó al joven por su pasado amoroso. «Me ha ido muy bien», aseguró el actor, modelo, cantante e influencer. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Aida, su cita. «Los hombres me ven cara de tonta, no sé por qué. Será por la serie Aída…», dijo ella en su presentación. Unas palabras con las que hizo referencia a la popular ficción española que se emitía en Telecinco.

La primera impresión entre los jóvenes fue bastante particular. «Me ha impactado porque tiene muchos tatuajes por todos lados», comentó ella. Pero, Zinadin no tuvo reparos en confesar que le había gustado la elección del programa con respecto a su cita. «Está muy buena, se lo han currado los de First Dates. Su sonrisa, sus tetas, las curvas…», comentó con una sonrisa.

Tras pasar a la mesa, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de encontrar gustos en común. Por ello, la rumana le preguntó a su cita si era español. «Soy de Bulgaria, pero vivo en Madrid», le dijo él. «Es una coincidencia que seamos los dos del Este. La cultura es parecida y me ha gustado», comentó ella.

«Soy medianamente reconocido en mi país», le contó el soltero. Ella, por su parte, le explicó que estaba en su segundo año de la carrera de Derecho. «Aunque también me gano algún dinerillo haciendo pestañas», añadió con humor. Pero, si ya todo iba marchando muy bien, la situación mejoró cuando se trasladaron al reservado del programa.

Los participantes se quitaron la ropa y se metieron al jacuzzi para refrescarse. Pero, poco tardaron en dar rienda suelta a la pasión. De hecho, protagonizaron una de las sesiones de besos más intensas de todo el formato. Una actitud con la que dejaban claro que habían conectado muy bien.

Por ello, en la decisión final de First Dates no tuvieron dudas. Zinadin y Aida estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. Pues, el equipo había acertado al unirlos. Por ello, antes de abandonar la sala, sellaron su alegría con otro beso.